Společnost Prudential Financial si vybrala společnost Pace, aby jí pomohla automatizovat její pojišťovací operace pomocí agentické umělé inteligence
Agenti společnosti Pace využívající umělou inteligenci pomáhají zefektivnit služby v oblasti pojistných smluv a provádět další úkoly v rámci zajištění kvality v rámci individuálního životního pojištění společnosti Prudential
NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Pace, agentická pracovní síla pro pojišťovnictví, byla vybrána divizí individuálního životního pojištění („Individual Life Insurance“, ILI) společnosti Prudential, aby jí pomohla zjednodušit a zlepšit poskytování služeb.
Agenti společnosti Pace využívající umělou inteligenci nyní zefektivňují služby v oblasti pojistných smluv a podporují úsilí o zajištění kvality v rámci podnikání společnosti Prudential v oblasti individuálního životního pojištění. První sada automatizovaných systémů je nyní v provozu a zvládá tisíce hodin práce.
„Naše spolupráce se společností Prudential je příkladem toho, jak lze umělou inteligenci využít jako strategickou výhodu,“ řekl Jamie Cuffe, generální ředitel společnosti Pace. „Jsme nadšeni, že můžeme jejich výjimečný tým podporovat pomocí agentů umělé inteligence, kteří dnes poskytují špičkovou přesnost a rychlost ve významném měřítku.“
Tato víceletá dohoda mezi společností Pace a divizí ILI společnosti Prudential začala jako pilotní projekt a po prokázání jasného zlepšení rychlosti a provozní efektivity se rychle přesunula do plné produkce.
„Udělali jsme krok vpřed na naší cestě k modernizaci procesu získávání zákazníků,“ řekla Sara Atkinson, viceprezidentka pro získávání zákazníků pro podnik ILI společnosti Prudential. „Díky automatizovaným systémům mají naše týmy nyní více času soustředit se na vztahy se zákazníky, což podporuje širší cíl společnosti Prudential poskytovat špičkové služby jak klientům, tak zákazníkům.“
O SPOLEČNOSTI PACE
Pace je agentická pracovní síla pro pojišťovnictví. Agenti umělé inteligence společnosti Pace procházejí interní aplikace, analyzují dokumenty a provádějí telefonní hovory, aby automatizovali úkoly, které tradičně zpracovávají externí poskytovatelé obchodních procesů („business process outsourcers“, BPO). Pace spolupracuje s předními pojišťovnami na zpracování kritických pojišťovacích operací, jako je přijímání žádostí, správa pojistných smluv, vyřizování pojistných událostí a zadávání dat. Další informace naleznete na internetových stránkách withpace.com.
Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.
