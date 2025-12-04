Prudential Financial a choisi Pace pour l'aider à automatiser ses opérations d'assurance grâce à l'IA agentique

NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Pace, qui fournit des effectifs agentiques au secteur des assurances, a été choisie par la division assurance-vie individuelle (ILI) de Prudential pour simplifier et améliorer sa prestation de services.

Désormais, l'IA agentique de Pace rationalise la gestion des services de police et soutient les efforts d'assurance qualité déployés au sein de l'activité ILI de Prudential. Le premier système automatisé est déjà opérationnel et prend en charge des milliers d'heures de travail.

« Notre collaboration avec Prudential illustre comment l'IA peut constituer un atout stratégique », a déclaré Jamie Cuffe, CEO de Pace. « Nous sommes très heureux d'accompagner leur équipe exceptionnelle à l'aide de l'IA agentique opérationnelle dès aujourd'hui, qui offre une précision et une rapidité optimales à grande échelle. »

Cet accord pluriannuel entre Pace et la division ILI de Prudential a démarré comme un projet pilote pour passer rapidement à la production à grande échelle après avoir fait preuve d'une nette amélioration en matière de rapidité et d'efficacité opérationnelle.

« Nous avons franchi une étape importante dans la modernisation de notre processus d'acquisition client », a déclaré Sara Atkinson, vice-présidente de l'acquisition client au sein de la division ILI de Prudential. « Grâce aux systèmes automatisés, nos équipes peuvent désormais consacrer plus de temps à la relation client et contribuer ainsi à l'objectif global de Prudential visant à offrir une expérience client exceptionnelle. »

À PROPOS DE PACE

Pace est la solution agentique automatisée pour le secteur des assurances. L'IA agentique de Pace navigue entre les applications internes, analyse les documents et passe des appels téléphoniques pour automatiser les tâches traditionnellement gérées par les prestataires de services d'externalisation (BPO). Pace collabore avec les principaux assureurs pour gérer leurs opérations critiques comme la réception des dossiers, les services de police, la gestion des sinistres et la saisie de données. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site Web withpace.com.

