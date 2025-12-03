360Learning se integró a UKG para transformar la experiencia del aprendizaje empresarial

NUEVA YORK, PARÍS Y LONDRES--(BUSINESS WIRE)--360Learning, la plataforma de aprendizaje colaborativo impulsada por IA que combina las capacidades del sistema de gestión de aprendizaje (LMS) y la plataforma de experiencia de aprendizaje (LXP) para ampliar el desarrollo de habilidades de las medianas y grandes empresas ha anunciado la integración de su plataforma de aprendizaje a la plataforma operativa líder en el sector para la fuerza laboral de UKG. La alianza permitirá a las empresas acelerar el aprendizaje basado en habilidades en todos los niveles de la organización, desde empleados de primera línea hasta equipos corporativos y colaboradores externos.

Gracias a esta integración, los clientes de UKG Pro y UKG Ready ahora podrán aprovechar el completo sistema de gestión del aprendizaje (LMS) y la plataforma de experiencia de aprendizaje (LXP) de 360Learning para abordar las necesidades de desarrollo y mejora de las habilidades de los empleados, así como la formación externa para clientes y asociados.

