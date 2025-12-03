Ramify se asoció con ROYC para enriquecer su oferta en los mercados privados con su nombre de marca
ESTOCOLMO--(BUSINESS WIRE)--ROYC, la plataforma B2B (de empresa a empresa) líder en Europa para la prestación de servicios, estructuración y distribución de inversiones en el mercado privado, y Ramify, la plataforma de gestión de patrimonios privados de última generación con sede en Francia, anunciaron hoy una colaboración estratégica que permitirá a Ramify ampliar su oferta de mercados privados mediante una gama seleccionada de fondos y programas de alta calidad.
La alianza permitirá a Ramify distribuir y ampliar programas modernos de mercados privados con su nombre de marca.
La oferta de un conjunto de programas seleccionados de mercados privados para inversores particulares
A través de esta colaboración, Ramify integrará una selección de fondos de mercados privados de grado institucional muy codiciados y distribuidos a través de estructuras de seguros de vida en Luxemburgo. Se puede invertir en estos fondos de forma individual o como parte de programas de inversión más amplios en mercados privados, incluidos vehículos diversificados y de estrategia única en capital privado, crédito privado, infraestructura y activos tangibles (como en los formatos tradicionalmente reservados a grandes asignadores de activos institucionales).
Al trabajar con ROYC, Ramify puede aprovechar fondos de primer nivel e íntegramente sometidos a procesos de diligencia debida sin mínimos multimillonarios, por lo que hará que los mercados privados sean más accesibles para una base más amplia de inversores particulares. Esto permite a Ramify crear carteras de forma más eficiente y desplegar capital a través de programas de asignación estructurados y personalizados que reflejen los objetivos, la propensión al riesgo y el horizonte temporal de cada segmento de clientes.
Un marco optimizado y conforme a la normativa para la distribución moderna de mercados privados
ROYC proporciona un marco europeo armonizado que permite a las empresas de gestión patrimonial acceder y distribuir programas modernos de mercados privados sin añadir complejidad operativa ni comprometer el cumplimiento reglamentario.
De este modo, la plataforma de ROYC ayuda a los gestores de patrimonio a desarrollar su oferta de mercados privados, permitiendo a los asociados exponerse a estos mercados privados con trayectorias de inversión específicas y, al mismo tiempo, mantener el control absoluto de la tecnología propia y la experiencia de sus clientes.
“Nos complace apoyar a Ramify en su desarrollo permanente de una de las plataformas de gestión de patrimonios privados más modernas de Francia”, señaló Mathias Leijon, fundador y presidente de ROYC. “Nuestra función es facilitar a los principales gestores patrimoniales la distribución y ampliación de programas seleccionados de mercados privados con su nombre de marca, aprovechando fondos de calidad institucional íntegramente sometidos a procesos de diligencia debida y ofreciéndolos a través de estructuras europeas reguladas”.
Olivier Herbout, fundador y director ejecutivo de Ramify, comentó:
“En Ramify, nuestro compromiso es ofrecer a los clientes el universo de inversión más atractivo posible. Los programas seleccionados de mercados privados de ROYC complementan nuestra oferta actual y nos permiten ofrecer oportunidades altamente selectivas y de nivel institucional a inversores particulares, sin modificar nuestra propia plataforma tecnológica y manteniendo toda la experiencia del cliente bajo la marca Ramify”.
Acerca de ROYC
ROYC es la compañía europea líder en tecnología financiera B2B (de empresa a empresa) que ofrece un sistema operativo completo para mercados privados, lo que permite a las compañías de capital privado, bancos, gestores de patrimonio y oficinas de gestión patrimonial para múltiples familias crear, distribuir y ampliar programas modernos de mercados privados con su nombre de marca. A medida que los mercados privados se expanden, las instituciones financieras requieren soluciones escalables e impulsadas por la tecnología para superar complejidades, optimizar las operaciones de los fondos y ofrecer una experiencia excepcional a los clientes. ROYC combina tecnología de vanguardia en mercados privados con soluciones de inversión y estructuración de fondos personalizadas. Su plataforma intuitiva y escalable reemplaza procesos manuales por automatizados y ofrece acceso a datos en tiempo real, lo que permite a los asociados aprovechar fondos de primer nivel íntegramente sometidos a procesos de diligencia debida sin mínimos multimillonarios, crear carteras de forma más eficiente y desplegar capital a través de programas de asignación estructurados y personalizados a lo largo de todo el ciclo de vida del fondo.
Acerca de Ramify
Ramify es una plataforma de gestión patrimonial privada de última generación con sede en Francia que ofrece a los individuos una alternativa a la banca privada tradicional, una opción moderna, transparente y basada en datos. A través de una única interfaz digital, Ramify ofrece acceso tanto a productos financieros básicos —como seguros de vida, planes de ahorro para el retiro (PER) y planes de ahorro en acciones (PEA)— como a una gama seleccionada de inversiones alternativas: bienes inmuebles (SCPI), capital privado, productos estructurados, arte y activos digitales. Con una combinación de tecnología de vanguardia y experiencia financiera de nivel institucional, Ramify adapta las carteras a los objetivos, la propensión al riesgo y el horizonte temporal de cada segmento de clientes.
Información de contacto para solicitar entrevistas o información adicional: Mathias.leijon@roycgroup.com