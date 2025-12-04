Pace被Prudential Financial選中，以代理式AI協助其實現保險業務自動化

紐約--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 保險業代理工作平台Pace被Prudential的個人壽險(ILI)業務選中，協助其簡化並改進服務交付流程。

目前，Pace由AI驅動的代理已在Prudential的ILI業務中投入使用，不僅簡化了保單服務流程，還為品質保證工作提供支援。首批自動化系統已正式上線，將承擔數千小時的工作任務。

Pace執行長Jamie Cuffe表示：「我們與Prudential的合作，充分展現了AI如何能夠轉化為策略優勢。如今，我們的AI代理已在實際業務場景中為其優秀團隊提供支援，以卓越的準確性、速度和規模化能力交付服務，這讓我們倍感振奮。」

Pace與Prudential旗下ILI業務的這份多年合作協議最初以試點專案形式啟動。在試點階段，該方案在提升業務速度和營運效率方面展現出顯著成效，隨後迅速進入全面投產階段。

Prudential旗下ILI業務的客戶開發副總裁Sara Atkinson表示：「在客戶開發流程現代化的道路上，我們邁出了重要一步。藉助自動化系統，我們的團隊現在有更多時間專注于維護客戶關係，這與Prudential為客戶和消費者提供業界一流體驗的整體目標高度契合。」

關於PACE

Pace是針對保險業的代理工作平台。Pace的AI代理能夠自主操作內部應用程式、跨文件進行邏輯推理並自動撥打電話，從而將過去由業務流程外包商(BPO)處理的任務實現自動化。Pace與多家領先保險公司合作，處理核保材料接收、保單服務、理賠處理和資料錄入等關鍵保險業務流程。如欲瞭解更多資訊，請造訪withpace.com。

