360Learning s'intègre à UKG pour transformer les expériences d'apprentissage en entreprise

NEW YORK et PARIS et LONDRES--(BUSINESS WIRE)--360Learning, la plateforme d'apprentissage collaboratif alimentée par l'IA qui combine des capacités LMS et LXP pour faire évoluer le développement des compétences des moyennes et grandes entreprises, annonce l'intégration de sa plateforme d'apprentissage à la plateforme de gestion des effectifs leader de l'industrie d'UKG. Le partenariat permet aux entreprises d'accélérer l'apprentissage basé sur les compétences à tous les niveaux de l'organisation, des employés de terrain aux équipes administratives et aux partenaires externes.

Grâce à cette intégration, les clients UKG Pro et UKG Ready peuvent désormais tirer parti du système complet de gestion de l’apprentissage (LMS) et de la plateforme d’expérience d’apprentissage (LXP) de 360Learning pour répondre aux besoins de développement et de renforcement des compétences des employés, ainsi qu’à la formation externe des clients et des partenaires. Grâce à 360Learning, les équipes auront accès au principal outil de création de contenu alimenté par l’IA, ce qui réduira considérablement le temps de création de cours.

Benjamin Marchal, CEO de 360Learning, déclare : « Notre intégration avec UKG permet aux entreprises d’établir plus facilement un lien entre l’apprentissage et la performance. En combinant les principales capacités de gestion du capital humain (HCM) d’UKG avec la plateforme d’apprentissage collaboratif alimentée par l’IA de 360Learning, nous aidons les entreprises à acquérir une expertise interne, à dispenser rapidement des formations ciblées et à développer les compétences dont leurs employés ont besoin pour se développer. C’est ainsi que l’apprentissage devient un moteur à la fois de la réussite individuelle et de la réussite de l'entreprise ».

L'intégration fournit une synchronisation automatique des utilisateurs, des cours et des historiques d'apprentissage entre les systèmes, rationalisant ainsi l'administration et assurant des données de performance précises et à actualisées. Les apprenants ont accès à tout moment à des expériences d'apprentissage contextuel dirigées par des experts qui s'intègrent naturellement dans leurs flux de travail quotidiens.

En tant que partenaire UKG certifiée, 360Learning offre un support d'intégration amélioré et des ressources dédiées pour les clients communs. L'intégration permet également aux entreprises d'étendre l'apprentissage à l'échelle de toute l'entreprise grâce à un accès simplifié des utilisateurs, à des académies de marque et à des tableaux de bord analytiques accessibles.

Pour de plus amples renseignements à propos de la plateforme 360Learning, rendez-vous sur la marketplace UKG.

À propos de 360Learning :

360Learning est la plateforme d'apprentissage alimentée par l'IA qui combine des capacités LMS et LXP pour faire évoluer le développement des compétences pour les moyennes et grandes entreprises. Tirez parti de l'apprentissage collaboratif pour transformer l'expertise interne en apprentissage en flux tendu pour l'intégration, la conformité et plus encore, alimentant ainsi la croissance des employés, des clients et des partenaires. La société reçoit la confiance de leaders du secteur tels que Safran, Cognizant, Bally’s Corporation, Duolingo et Smile Brands. Pour en savoir plus, rendez-vous www.360learning.com.

