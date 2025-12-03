360Learning nun auf UKG - ganz neue Möglichkeiten für Lernen im Unternehmen

NEW YORK & PARIS & LONDON--(BUSINESS WIRE)--360Learning ist eine KI-basierte Plattform für gemeinsames Lernen, die LMS- und LXP-Funktionen kombiniert, um in mittelgroßen und Großunternehmen die Verbreitung von Wissen zu fördern. Das Unternehmen hat nun bekannt gegeben, dass seine Lernplattform in die branchenführende Plattform von UKG für die Interaktion mit Mitarbeitenden eingebettet wird. Dank dieser Partnerschaft können Unternehmen das Erlernen von Fähigkeiten auf allen Ebenen vom Kundenservice über interne Teams bis hin zu externen Partnern unterstützen.

Nach der Integration können Kunden von UKG Pro und UKG Ready dann 360Learning’s umfangreiches Learning Management System (LMS) und die Learning Experience Platform (LXP) für die Entwicklung von Mitarbeitern und die Verbesserung von Fähigkeiten sowie für die externe Schulung von Kunden und Partnern nutzen. Über 360Learning haben sie Zugriff auf das führende, KI-basierte Tool für das Erstellen von Inhalten, wodurch die Zeit für die Entwicklung von Kursen erheblich sinkt.

Benjamin Marchal, CEO bei 360Learning, sagte: „Unsere Einbettung in UKG macht es für Unternehmen leichter, Lernen und Leistung zu verbinden. Denn so werden UKG’s anerkannte Fähigkeiten im Human Capital Management (HCM) mit unserer KI-basierten Plattform für gemeinsames Lernen kombiniert. Unternehmen können internes Fachwissen verbreiten, wichtige Schulungen schnell erstellen und die Fähigkeiten entwickeln, die Mitarbeiter für ihre Entwicklung benötigen. So wird das Lernen zum Motor sowohl für den Erfolg des Einzelnen als auch des gesamten Unternehmens."

Die Integration synchronisiert die Daten von Nutzern, Kursen und Lernverläufen zwischen Systemen, was die Verwaltung optimiert und die Bereitstellung von richtigen, aktuellen Leistungsdaten gewährleistet. Lernende können zu beliebigen Zeiten auf von Experten erstellte Lerninhalte zugreifen, so wie es in ihren Arbeitsalltag passt.

Als zertifizierter UKG Partner bietet 360Learning für gemeinsame Kunden Support bei der Integration sowie entsprechende Ressourcen. Dank der Einbettung können Unternehmen das Lernen in der gesamten Organisation verankern. Die Bereitstellung für Nutzer wird optimiert, bekannte Akademien können eingebunden werden und Dashboards mit Statistiken helfen bei der Überprüfung des Lernerfolgs.

