Andersen Consulting expande suas capacidades de transformação digital

A Andersen Consulting firma um Contrato de Cooperação com a Neit Consulting, uma empresa com foco em otimizar operações, integrar tecnologias inteligentes e acelerar a maturidade digital de seus clientes.

A Neit Consulting é uma empresa de consultoria empresarial com sede na República Tcheca, com mais de 20 anos de experiência em prover serviços de consultoria de TI e empresarial com certificação ISO, que abrangem análise de dados, gestão de desempenho e otimização de processos. Com mais de 200 consultores, a empresa atende clientes, incluindo bancos internacionais, seguradoras, empresas de manufatura e entidades públicas. — Através de consultoria empresarial, implementação de sistemas de TI e suporte de sistemas a longo prazo, a Neit Consulting atende clientes em todo o mundo, visando alinhar recursos digitais às necessidades operacionais complexas.

"Esta cooperação representa um avanço significativo no escopo dos serviços oferecidos a nossos clientes", disse Tomáš Niederle, Diretor de Vendas da Neit Consulting. "O alcance internacional e o enfoque multidisciplinar da Andersen, junto com nosso profundo conhecimento técnico e experiência regional, criam uma poderosa plataforma para propiciar mudanças transformadoras em grande escala."

"A Neit Consulting traz uma combinação exclusiva de conhecimento específica a cada área e uma mentalidade prática com foco na implementação", disse Mark L. Vorsatz, Presidente Global e Diretor Executivo da Andersen. "Sua capacidade de modernizar sistemas centrais e otimizar operações está perfeitamente alinhada com nossa missão de ajudar os clientes a liderar com agilidade, eficiência e conhecimento."

A Andersen Consulting é uma empresa multinacional de consultoria que oferece um conjunto completo de serviços que abrangem estratégia corporativa, negócios, tecnologia e transformação de IA, além de soluções de capital humano. A Andersen Consulting está integrada ao modelo de serviço multidimensional da Andersen Global, que fornece consultoria de classe internacional, consultoria tributária, jurídica, avaliação, mobilidade mundial e experiência em consultoria, em uma plataforma global com mais de 44.000 profissionais ao redor do mundo e presença em mais de 600 localidades mediante suas empresas-membro e colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada e oferece soluções de consultoria mediante suas empresas-membro e colaboradoras em todo o mundo.

