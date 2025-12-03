Perma-Pipe International Holdings, Inc. signe pour 52 millions de dollars en attribution de contrats au troisième trimestre et étend sa portée mondiale avec des centres de données américains et des projets liés à Saudi Aramco

THE WOODLANDS, Texas--(BUSINESS WIRE)--Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ : PPIH) annonce aujourd'hui avoir obtenu 52 millions de dollars en attribution de contrats au cours du troisième trimestre de 2025, dont 30 millions de dollars précédemment annoncés en septembre. Les 22 millions de dollars supplémentaires en nouvelles attributions de contrats comprennent d’importants projets d’infrastructure de centres de données aux États-Unis et des projets liés à Saudi Aramco qui seront exécutés à partir de l’installation récemment approuvée de la société à Dammam, en Arabie saoudite.

« Ces attributions soulignent l’accélération de la demande que nous observons dans les infrastructures critiques, en particulier dans le secteur des centres de données », déclare Marc Huber, vice-président principal, Amérique du Nord. « Nos équipes continuent de fournir les capacités techniques, la réactivité et la fiabilité que nos clients attendent à mesure qu’ils se développent. »

Adham Sharkawi, vice-président principal, MENA, ajoute : « La croissance au Royaume d’Arabie saoudite est une priorité stratégique pour Perma-Pipe. Les nouvelles attributions de contrats de Saudi Aramco démontrent notre présence locale renforcée à Dammam et renforcent notre engagement à fournir une production localisée, une fabrication avancée et une valeur nationale alignée sur les objectifs de développement régional ».

« Ces contrats soulignent la force de la plateforme que nous avons construite et l’exécution disciplinée qui sous-tend notre croissance », déclare Saleh Sagr, président et CEO. « Perma-Pipe continue de fournir des solutions fiables et de grande valeur sur les marchés où la performance et la sécurité sont essentielles. L’élan que nous observons en Amérique du Nord et au Moyen-Orient reflète non seulement l’augmentation de la demande, mais aussi notre capacité à réagir rapidement grâce à l’expertise en ingénierie, à la capacité de fabrication et aux capacités localisées qui distinguent Perma-Pipe. »

L’agrandissement des installations de Dammam de Perma-Pipe renforce les capacités régionales de fabrication et de fabrication de l’entreprise, permettant un déploiement plus rapide de systèmes de tuyauterie conçus, de composants modulaires et de solutions industrielles intégrées pour les clients du secteur de l’énergie, des services publics et des infrastructures critiques.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq : PPIH) est un leader mondial des systèmes de tuyauterie et de détection de fuites pré-isolés pour le pétrole et le gaz, le chauffage et le refroidissement urbains et d'autres applications. Il utilise sa vaste expertise en ingénierie et en fabrication pour développer des solutions de tuyauterie qui relèvent des défis complexes concernant le transport sûr et efficace de nombreux types de liquides. Au total, Perma-Pipe est présent sur quatorze sites dans sept pays.

Déclarations prospectives

Certaines déclarations et autres informations contenues dans le présent communiqué de presse qui peuvent être identifiées par l’utilisation d’une terminologie prospective constituent des déclarations prospectives au sens de l’article 27A du Securities Act de 1933, tel que modifié, et de l’article 21E du Securities Exchange Act de 1934, tel que modifié, et sont soumises aux règles refuge ainsi créées, y compris, sans s’y limiter, les déclarations concernant les performances et les opérations futures attendues de la société. Ces déclarations doivent être considérées comme soumises aux nombreux risques et incertitudes qui existent dans l'environnement opérationnel et commercial de la société. Ces risques et incertitudes comprennent, sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants : (i) l'impact du coronavirus (« COVID-19 ») sur les résultats d'exploitation, la situation financière et les flux de trésorerie de la société ; (ii) les fluctuations du prix du pétrole et du gaz naturel et son impact sur le volume de commandes des clients pour les produits de la société ; (iii) la capacité de la société à respecter toutes les clauses contractuelles dans ses facilités de crédit ; (iv) la capacité de la société à rembourser sa dette et à renouveler les facilités de crédit internationales arrivant à expiration ; (v) la capacité de la société à exécuter efficacement son plan stratégique et à atteindre une rentabilité et des flux de trésorerie positifs ; (vi) l'impact de la faiblesse et de la volatilité de l'économie mondiale ; (vii) les fluctuations des prix de l’acier et la capacité de la société à compenser les hausses des prix de l’acier par des hausses de prix de ses produits ; (viii) le moment de la réception, de l’exécution, de la livraison et de l’acceptation de la commande pour les produits de la société ; (ix) la diminution des dépenses publiques consacrées aux projets utilisant les produits de la société et les difficultés rencontrées par les clients non gouvernementaux de la société en matière de liquidité et d’accès aux fonds de capital ; (x) la capacité de la société à négocier des accords de facturation progressive pour ses grands contrats ; (xi) les prix agressifs pratiqués par les concurrents existants et l'entrée de nouveaux concurrents sur les marchés sur lesquels la société exerce ses activités ; (xii) la capacité de la société à acheter des matières premières à des prix favorables et à entretenir des relations bénéfiques avec ses fournisseurs ; (xiii) la capacité de la société à fabriquer des produits exempts de défauts latents et à les récupérer auprès de fournisseurs susceptibles de lui fournir des matériaux défectueux ; (xiv) les réductions ou annulations de commandes incluses dans le carnet de commandes de la société ; (xv) la capacité de la société à recouvrer un compte débiteur lié à un projet au Moyen-Orient ; (xvi) les risques et incertitudes liés aux activités commerciales internationales de la société ; (xvii) la capacité de la société à attirer et à retenir des cadres supérieurs et du personnel clé ; (xviii) la capacité de la société à réaliser les bénéfices escomptés de ses initiatives de croissance ; (xix) la capacité de la société à interpréter les modifications de la réglementation et de la législation fiscales ; (xx) la capacité de la société d'utiliser ses reports de pertes d'exploitation nettes ; (xxi) les reprises de produits et de bénéfices précédemment enregistrés résultant d’estimations inexactes faites dans le cadre de la comptabilisation des produits en pourcentage d’achèvement de la société ; (xxii) l’incapacité de la société à établir et à maintenir un contrôle interne efficace en matière d’information financière ; et (xxiii) l’incidence des menaces en matière de cybersécurité sur les systèmes informatiques de la société. Les actionnaires, les investisseurs potentiels et les autres lecteurs sont invités à prendre ces facteurs en considération lors de l'évaluation des déclarations prospectives et à ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives. Les déclarations prospectives faites dans les présentes ne sont faites qu'à la date du présent communiqué de presse et nous ne nous engageons pas à mettre à jour publiquement les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement. Des informations plus détaillées sur les facteurs susceptibles d’affecter nos performances figurent dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission, disponibles sur https://www.sec.gov et dans la rubrique Investor Center de notre site web (http://investors.permapipe.com).

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.