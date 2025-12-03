アンダーセン・コンサルティング、デジタルトランスフォーメーションの機能を拡大

サンフランシスコ--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- アンダーセン・コンサルティングはネイト・コンサルティングとの協業契約を締結しました。同社は業務の効率化、スマートテクノロジーの統合、そして企業のデジタル成熟度の加速に特化した企業です。

ネイト・コンサルティングはチェコ共和国に本社を構えるビジネスコンサルティング企業で、データ分析、業績管理、プロセス最適化の分野において、ISO認定のITおよびビジネスアドバイザリーサービスを20年以上提供しています。200名以上のコンサルタントを擁し、ITシステムの実装、長期間にわたるシステムサポートなどのビジネスコンサルティングを通じて、世界の銀行、保険会社、製造業企業、公共団体を含む顧客を支援しています。同社は複雑な業務ニーズに沿ったデジタル機能の整備に特化し、世界中の顧客にサービスを展開しています。

「この協業は当社の顧客の皆さんに提供するサービスの範囲において重要な一歩を意味します。」と、ネイト・コンサルティングの販売責任者であるトマーシュ・ニーデルレ氏は述べています。「アンダーセンのグローバルな展開と多角的・学際的アプローチが、当社の高い技術力と地域的な経験と結び合わさることで、大規模な変革を提供する力強いプラットフォームが形成されます。」

「ネイト・コンサルティングは、領域に特化した専門知識と実行志向かつ実装力を重視した姿勢を兼ね備えています。」とアンダーセンのグローバル・チェアマン兼最高経営責任者（CEO）であるマーク・L・ヴォルサッツは述べています。「コアシステムの最新化と業務の最適化は、俊敏性、効率性、洞察を持って顧客を支援するという当社のミッションと完全に合致します。」

アンダーセン・コンサルティングは、コーポレート戦略、ビジネス、テクノロジー、AIトランスフォーメーション、人材ソリューションにわたる包括的なサービスを提供するグローバルなコンサルティング・プラクティスです。同社はアンダーセン・グローバルの多面的なサービスモデルと統合されており、世界各地に4万4000人以上のプロフェッショナルを擁し、メンバーファームと提携ファームを通じて600以上の拠点に展開するグローバルなプラットフォーム上で、コンサルティング、税務、法務、評価、グローバルモビリティ、アドバイザリーの世界トップクラスの専門知識を提供しています。アンダーセン・コンサルティング・ホールディングスLPは有限責任事業組合であり、世界のメンバーファームと提携ファームを通じてコンサルティングソリューションを提供しています。

