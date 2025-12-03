Ramify s’associe à ROYC pour enrichir son offre sur les marchés privés sous sa propre marque

STOCKHOLM--(BUSINESS WIRE)--ROYC, plateforme B2B européenne leader sur le marché pour la recherche, la structuration et la distribution d’investissements sur les marchés privés, et Ramify, plateforme de gestion de patrimoine privé nouvelle génération basée en France, ont annoncé aujourd’hui une collaboration stratégique permettant à Ramify d’élargir son offre sur les marchés privés grâce à une gamme sélectionnée de fonds et de programmes de haute qualité sur les marchés privés.

Ce partenariat permet à Ramify de distribuer et de développer des programmes modernes sur les marchés privés sous sa propre marque.

Une gamme de programmes sélectionnés sur les marchés privés pour les investisseurs individuels

Grâce à cette collaboration, Ramify intègre une sélection de fonds très recherchés, de qualité institutionnelle, distribués par le biais de contrats d’assurance-vie luxembourgeois. Ces fonds peuvent être investis individuellement ou dans le cadre de programmes d’investissement plus larges sur les marchés privés, notamment des véhicules diversifiés et à stratégie unique dans les domaines du capital-investissement, du crédit privé, des infrastructures et des actifs immobiliers, reflétant ainsi les formats traditionnellement réservés aux grands investisseurs institutionnels.

En collaborant avec ROYC, Ramify peut tirer parti de fonds de premier ordre, ayant fait l’objet d’une diligence raisonnable, sans minimum de plusieurs millions, rendant ainsi les marchés privés plus accessibles à un plus large éventail d’investisseurs individuels. Cela permet à Ramify de constituer des portefeuilles plus efficacement et de déployer des capitaux grâce à des programmes d’allocation structurés et sur mesure qui reflètent les objectifs, l’appétit pour le risque et l’horizon temporel de chaque segment de clientèle.

Un cadre harmonisé et conforme pour la distribution moderne sur les marchés privés

ROYC fournit un cadre européen harmonisé qui permet aux sociétés de gestion de patrimoine d’accéder à des programmes modernes sur les marchés privés et de les distribuer sans ajouter de complexité opérationnelle ni compromettre les normes réglementaires.

Ce faisant, la plateforme ROYC aide les gestionnaires de patrimoine à développer leur offre sur les marchés privés, permettant aux partenaires d’intégrer l’exposition aux marchés privés dans des parcours d’investissement spécifiques tout en conservant un contrôle total sur leur technologie propriétaire et l’expérience client.

« Nous sommes ravis de soutenir Ramify dans la poursuite de la construction de l’une des plateformes de gestion de patrimoine privé les plus modernes de France », déclare Mathias Leijon, fondateur et président de ROYC. « Notre rôle est de faciliter la distribution et la mise à l’échelle par les principaux gestionnaires de patrimoine de programmes de marchés privés sélectionnés sous leur propre marque, en tirant parti de fonds de qualité institutionnelle, ayant fait l’objet d’une diligence raisonnable, et en les proposant par le biais de structures européennes réglementées. »

Olivier Herbout, fondateur et directeur général de Ramify, déclare :

« Chez Ramify, nous nous engageons à offrir à nos clients l’univers d’investissement le plus attractif possible. Les programmes de marchés privés sélectionnés par ROYC complètent notre offre existante et nous permettent d’offrir aux investisseurs individuels des opportunités hautement sélectives et de qualité institutionnelle, sans modifier notre plateforme technologique propriétaire et tout en conservant l’expérience complète sous la marque Ramify. »

À propos de ROYC

ROYC est la première société européenne de technologie financière B2B qui fournit un système d’exploitation complet pour les marchés privés, permettant aux sociétés de capital-investissement, aux banques, aux gestionnaires de fortune et aux bureaux de gestion du patrimoine multifamiliaux de créer, distribuer et développer des programmes modernes sur les marchés privés sous leur propre marque. À mesure que les marchés privés se développent, les institutions financières ont besoin de solutions évolutives et axées sur la technologie pour gérer la complexité, optimiser les opérations des fonds et offrir une expérience client exceptionnelle. ROYC combine une technologie de pointe dédiée aux marchés privés avec des solutions de structuration de fonds et d’investissement sur mesure. Sa plateforme intuitive et évolutive remplace les processus manuels par l’automatisation et l’accès aux données en temps réel, permettant ainsi aux partenaires de tirer parti de fonds de premier ordre, entièrement vérifiés, sans minimum de plusieurs millions, de constituer des portefeuilles plus efficacement et de déployer des capitaux grâce à des programmes d’allocation structurés et sur mesure tout au long du cycle de vie du fonds.

À propos de Ramify

Ramify est une plateforme de gestion de patrimoine privé de nouvelle génération basée en France, qui offre aux particuliers une alternative moderne, transparente et axée sur les données à la banque privée traditionnelle. Grâce à une interface numérique unique, Ramify donne accès à la fois à des produits financiers de base, notamment l’assurance-vie, les plans d’épargne-retraite (PER) et les plans d’épargne en actions (PEA), et à une gamme sélectionnée d’investissements alternatifs tels que l’immobilier (SCPI), le capital-investissement, les produits structurés, l’art et les actifs numériques. Alliant une technologie de pointe à une expertise financière de niveau institutionnel, Ramify adapte les portefeuilles aux objectifs, à la tolérance au risque et à l’horizon temporel de chaque client.

