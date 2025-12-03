Ramify collabora con ROYC per arricchire la sua offerta ai mercati privati sotto il suo marchio

STOCCOLMA--(BUSINESS WIRE)--ROYC, la piattaforma europea B2B leader del mercato per individuare, strutturare e distribuire investimenti sui mercati privati, e Ramify, la piattaforma di gestione di patrimoni privati di nuova generazione con sede in Francia, oggi hanno annunciato una collaborazione strategica che consente a Ramify di ampliare la sua offerta di mercati privati attraverso una gamma curata di fondi e programmi di alta qualità per i mercati privati.

La collaborazione consente a Ramify di distribuire e scalare programmi moderni sui mercati privati con il suo marchio.

La fornitura di una suite di programmi curati per i mercati privati ai singoli investitori

Attraverso la collaborazione, Ramify integra una selezione di fondi di mercati privati a livello istituzionale molto ambiti, distribuiti sotto forma di contratti assicurativi sulla vita del Lussemburgo. È possibile investire in questi fondi individualmente o nell'ambito di più ampi programmi di investimento su mercati privati, compresi veicoli diversificati e a strategia unica in private equity, credito privato, infrastrutture e beni immobiliari, rispecchiando formati tradizionalmente riservati per grandi allocatori istituzionali.

Collaborando con ROYC, Ramify può utilizzare fondi top-tier, interamente regolamentati senza minimi multimilionari, rendendo i mercati privati più accessibili a una base più ampia di investitori individuali. Questo consente a Ramify di creare portafogli in modo più efficiente e distribuire capitale attraverso programmi di allocazione personalizzati e strutturati che riflettono gli obiettivi del segmento di ogni cliente, la propensione al rischio e l'orizzonte temporale.

Un quadro semplificato e conforme per la moderna distribuzione sui mercati privati

ROYC offre un quadro europeo armonizzato che consente alle società di gestione patrimoniale di accedere e distribuire moderni programmi di mercati privati senza aggiungere complessità operativa o compromettere gli standard normativi.

Così facendo la piattaforma di ROYC aiuta i gestori patrimoniali a sviluppare i propri prodotti di mercati privati, consentendo ai collaboratori di incorporare l'esposizione dei mercati privati in particolari percorsi di investimento, pur mantenendo il pieno controllo sulla propria tecnologia proprietaria e sull'esperienza dei clienti.

“Siamo lieti di supportare Ramify nella sua costante creazione di una delle piattaforme di capitali privati più moderne in Francia”, ha dichiarato Mathias Leijon, Fondatore e Presidente di ROYC. “Il nostro ruolo è quello di facilitare ai principali gestori patrimoniali la distribuzione e l'ampliamento di programmi curati per i mercati privati con il proprio marchio, servendosi di fondi di qualità istituzionale e interamente sottoposti a due diligence e distribuendoli mediante strutture europee regolamentate”.

Olivier Herbout, Fondatore e CEO di Ramify, ha commentato:

“Noi di Ramify siamo impegnati a offrire ai nostri clienti l'universo di investimenti più convincente di sempre. I programmi curati di ROYC per i mercati privati completano la nostra offerta esistente e ci consente di portare ai singoli investitori opportunità altamente selezionate, di livello istituzionale, senza modificare la nostra piattaforma tecnologica proprietaria e mantenendo la totale esperienza sotto il marchio Ramify”.

Informazioni su ROYC

ROYC è l'azienda leader nella tecnologia finanziaria B2B in Europa che offre un sistema operativo completo per i mercati privati, consentendo alle società di capitali privati, a banche, a gestori patrimoniali e a uffici multifamiliari di accedere, distribuire e gestire investimenti privati in modo diretto e su scala. Con l'espasione dei mercati privati, le istituzioni finanziarie richiedono soluzioni scalabili, guidate dalla tecnologia per gestire la complessità, ottimizzare le operazioni dei fondi, e proporre esperienze clienti eccezionali. ROYC abbina tecnologia all'avanguardia per i mercati privati con strutturazioni di fondi e soluzioni di investimento su misura. La sua piattaforma intuitiva e scalabile sostituisce i processi manuali con l'automazione e l'accesso ai dati in tempo reale, consentendo ai collaboratori di utilizzare fondi di alto livello, sottoposti a due diligence completa senza minimi multimilionari, creare portafogli in modo più efficiente e distribuire capitali attraverso allocazioni strutturate e personalizzate nell'intero ciclo di vita dei fondi.

Informazioni su Ramify

Ramify è una piattaforma di gestione patrimoniale di nuova generazione con sede in Francia, che offre ai singoli investitori un'alternativa basata sui dati, moderna e trasparente, al private banking tradizionale. Attraverso un'unica interfaccia digitale, Ramify offre accesso ai principali prodotti finanziari, tra cui assicurazioni sulla vita, piani di risparmio pensionistico (PER) e piani di risparmio azionario (PEA), e una gamma curata di investimenti alternativi, come beni immobiliari (SCPI), private equity, prodotti strutturati, arte e asset digitali. Abbinando una tecnologia all'avanguardia con competenze finanziarie di livello istituzionale, Ramify personalizza i portafogli in base agli obiettivi, alla tolleranza al rischio e all'orizzonte temporale di ogni cliente.

