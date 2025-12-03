A Perma-Pipe International Holdings, Inc. 52 millió dolláros támogatást szerez a harmadik negyedévben, és amerikai adatközpontokkal, valamint szaúdi Aramco projektekkel bővíti globális jelenlétét

THE WOODLANDS, Texas--(BUSINESS WIRE)--A Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ: PPIH) a mai napon bejelentette, hogy 2025 harmadik negyedévében 52 millió dolláros projektet nyert el, beleértve a korábban szeptemberben bejelentett 30 millió dollárt is. A további 22 millió dollár értékű új projekt tartalmazza az Egyesült Államokban megvalósuló nagy adatközponti infrastrukturális projekteket, valamint a Saudi Aramco-hoz kapcsolódó projekteket, amelyeket a vállalat nemrégiben jóváhagyott dammámi (Szaúd-Arábia) létesítményéből fognak végrehajtani.

„Ezek az elnyert projektek kiemelik a növekvő keresletet, amelyet a kritikus infrastruktúrában látunk, különösen az adatközponti szektorban” – árulta el Marc Huber, az Észak-Amerikáért felelős alelnök. „Csapatunk továbbra is biztosítja azokat a technikai képességeket, reagálóképességet és megbízhatóságot, amelyeket ügyfeleink a növekedés során elvárnak.”

Adham Sharkawi, MENA (Közel-Kelet és Észak-Afrika) régióért felelős alelnöke hozzátette: „A Perma-Pipe stratégiai prioritásként kezeli a Szaúd-Arábiai Királyságban lévő növekedést. Az új Saudi Aramco-díjak megerősített jelenlétünket bizonyítják Dammámban, és kiemelik elkötelezettségünket a helyi termelés, a fejlett gyártás és az országon belüli értékteremtés mellett, a regionális fejlesztési célokkal összhangban.”

„Ezek az elnyert projektek kiemelik az általunk épített platform erejét és a növekedésünket alátámasztó fegyelmezett végrehajtást.” – mondta el Saleh Sagr, elnök-vezérigazgató. „A Perma-Pipe továbbra is megbízható, nagy értékű megoldásokat kínál a teljesítmény és a biztonság szempontjából kritikus piacokon. Az Észak-Amerikában és a Közel-Keleten tapasztalható lendület nem csupán az egyre növekvő keresletet tükrözi, hanem azon képességünket is, hogy gyorsan reagáljunk a Perma-Pipe-ot megkülönböztető mérnöki szakértelmünkkel, gyártási kapacitásunkkal, illetve lokalizált képességeinkkel.”

A Perma-Pipe kibővített létesítménye Dammámban növeli a vállalat regionális gyártási és összeszerelési képességeit, lehetővé téve a tervezett csővezeték-rendszerek, moduláris alkatrészek, valamint integrált ipari megoldások gyorsabb telepítését az energia, a közművek és a kritikus infrastruktúra területén tevékenykedő ügyfelek számára.

A Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) világelső az olaj- és gázipari, távfűtési- és hűtési, valamint egyéb előszigetelt csővezetékek és szivárgásérzékelő rendszerek és alkalmazások területén. Széleskörű mérnöki és gyártási szakértelmét olyan csővezeték-megoldások kifejlesztésére fordítja, amelyek megbirkóznak a különféle folyadékok biztonságos és hatékony szállításának összetett kihívásaival. A Perma-Pipe hét országban összesen tizennégy telephelyen működik.

Előremutató kijelentések

A jelen sajtóközlemény az 1933. évi értékpapírtörvény (Securities Act of 1933) (módosított) 27A. szakasza és az 1934. évi értékpapír-tőzsdei törvény (Securities Exchange Act of 1934) (módosított) 21E. szakasza értelmében „előremutató kijelentéseket” tartalmaz, és az általuk létrehozott „biztonságos kikötők" hatálya alá tartoznak, beleértve, korlátozás nélkül, a Vállalat várható jövőbeni teljesítményére és működésére vonatkozó kijelentéseket. Ezek a kijelentések úgy tekintendők, mint amelyek a Vállalat működésében és üzleti környezetében fennálló számos kockázatnak és bizonytalanságnak vannak kitéve. Ilyen kockázatok és bizonytalanságok többek között a következőket foglalják magukban: (i) a koronavírus („COVID-19") hatása a Vállalat működési eredményeire, pénzügyi helyzetére és pénzforgalmára; (ii) a kőolaj és a földgáz árának ingadozásai, és ennek hatása a Vállalat termékeire vonatkozó vevői rendelések mennyiségére; (iii) a Vállalat azon képessége, hogy megfeleljen a hitelkereteiben szereplő összes kötelezettségnek; (iv) a Vállalat azon képessége, hogy visszafizesse adósságát és megújítsa a lejáró nemzetközi hitelkereteket; (v) a Vállalat azon képessége, hogy hatékonyan hajtsa végre stratégiai tervét, és tartós nyereséget és pozitív cash flow-t érjen el; (vi) a globális gazdasági gyengeség és volatilitás hatása; (vii) az acélárak ingadozása és a Vállalat azon képessége, hogy az acélárak emelkedését termékei árának emelésével ellensúlyozza; (viii) a megrendelés beérkezésének, teljesítésének, szállításának és átvételének időpontja a Vállalat termékei esetében; (ix) a Vállalat termékeit felhasználó projektekre fordított kormányzati kiadások csökkenése, valamint a Vállalat nem kormányzati ügyfeleinek likviditásával és tőkealapokhoz való hozzáférésével kapcsolatos kihívások; (x) a Vállalat azon képessége, hogy sikeresen tárgyaljon a nagy szerződéseihez kapcsolódó részszámlázási megállapodásokról; (xi) a meglévő versenytársak agresszív árazása és új versenytársak belépése azokra a piacokra, amelyeken a Vállalat működik; (xii) a Vállalat azon képessége, hogy kedvező áron vásároljon nyersanyagokat, és előnyös kapcsolatokat tartson fenn beszállítóival; (xiii) a Vállalat azon képessége, hogy rejtett hibáktól mentes termékeket gyártson, és hogy kártérítést szerezzen azoktól a beszállítóktól, akik hibás anyagokat szállíthatnak a Vállalatnak; (xiv) a Vállalat megrendelésállományában szereplő megrendelések csökkentése vagy lemondása; (xv) a Vállalat azon képessége, hogy behajtson egy közel-keleti projekthez kapcsolódó követelést; (xvi) a Vállalat nemzetközi üzleti tevékenységével kapcsolatos kockázatok és bizonytalanságok; (xvii) a Vállalat azon képessége, hogy vonzza és megtartsa a felsővezetést és a kulcsfontosságú személyzetet; (xviii) a Vállalat azon képessége, hogy elérje növekedési kezdeményezéseinek várható előnyeit; (xix) a Vállalat azon képessége, hogy értelmezze az adószabályozások és jogszabályok változásait; (xx) a Vállalat azon képessége, hogy felhasználja a nettó üzemi veszteség elhatárolásait; (xxi) a korábban elszámolt bevételek és nyereségek visszafordítása, amelyek a Vállalat teljesítési százalékos bevétel-elszámolásával kapcsolatban tett pontatlan becslésekből erednek; (xxii) a Vállalat mulasztása a pénzügyi beszámolás feletti hatékony belső ellenőrzés kialakításában és fenntartásában; és (xxiii) a kiberbiztonsági fenyegetések hatása a Vállalat informatikai rendszereire. A részvényeseket, a potenciális befektetőket és más olvasókat arra kérjük, hogy gondosan mérlegeljék ezeket a tényezőket az előretekintő kijelentések értékelése során, és figyelmeztetjük őket arra, hogy ne hagyatkozzatok indokolatlanul az ilyen előretekintő kijelentésekre. Az itt tett előretekintő kijelentések kizárólag a jelen sajtóközlemény időpontjában születtek, és nem vállalunk kötelezettséget arra, hogy nyilvánosan frissítsünk bármilyen jövőre vonatkozó kijelentést, akár új információk, akár jövőbeli események eredményeként, akár egyéb módon. A teljesítményünket befolyásoló tényezőkről részletesebb információk találhatók az Értékpapír- és Tőzsdefelügyelethez benyújtott iratainkban, amelyek a https://www.sec.gov weboldalon, valamint weboldalunk Befektetői Központ részében (http://investors.permapipe.com) érhetők el.

]E közlemény hivatalos, mérvadó változata az eredeti forrásnyelven közzétett szöveg. A fordítás csak az olvasó kényelmét szolgálja, és összevetendo a forrásnyelven írt szöveggel, amely az egyetlen jogi érvénnyel bíró változat.