-

360Learning si integra con UKG nell'obiettivo di trasformare le esperienze di apprendimento aziendale

NEW YORK, PARIGI e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--360Learning, la piattaforma di apprendimento collaborativo basata sull'AI che combina le capacità LMS e LXP per espandere lo sviluppo delle competenze per le imprese e le aziende di medie dimensioni, ha annunciato l'integrazione della propria piattaforma di apprendimento con la piattaforma operativa dedicata alla forza lavoro leader di settore. Grazie a questa collaborazione, le aziende possono velocizzare l'apprendimento basato sulle competenze in ogni livello dell'organizzazione, dai dipendenti front-line ai team aziendali e ai partner esterni.

Grazie a questa integrazione, i clienti di UKG Pro e di UKG Ready ora sono in grado di sfruttare le complete soluzioni Learning Management System (LMS) e Learning Experience Platform (LXP) targate 360Learning per rispondere alle esigenze di sviluppo e aggiornamento professionale dei dipendenti, oltre che di formazione esterna mirata a clienti e partner.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.

Contacts

Gina Dyce - gina@burlington.cc

Industry:

360Learning

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Gina Dyce - gina@burlington.cc

More News From 360Learning

Riassunto: 360Learning si integra con Workday Learning per trasformare le esperienze di apprendimento aziendale

NEW YORK, PARIGI e LONDRA--(BUSINESS WIRE)--360Learning, la piattaforma di apprendimento collaborativo basata sull'IA che consente alle organizzazioni di migliorare dall'interno, sta annunciando l'integrazione della sua Learning Experience Platform (LXP) nella piattaforma di apprendimento di Workday. Attraverso questa integrazione, 360Learning permetterà alle aziende di lanciare Accademie di apprendimento collaborativo basate sull'IA e aiutare a offrire un aggiornamento professionale tempestivo...

Riassunto: 360Learning lancia AI Companion per trasformare il settore L&D con un partner di apprendimento intelligente

PARIGI, LONDRA e NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--360Learning, la piattaforma leader mondiale nell'apprendimento collaborativo, oggi ha riaffermato la sua posizione di pioniere di intelligenza artificiale nel settore Learning & Development (L&D, Apprendimento e sviluppo) con il lancio del suo AI Companion. Un partner intelligente e personalizzato per ogni utente, AI Companion è progettato per supportare ininterrottamente ogni percorso di apprendimento, incrementare la produttività e promuover...

Riassunto: 360Learning acquisisce eLamp, la piattaforma di competenze basata sull'IA per rivoluzionare l'apprendimento basato sulle competenze

NEW YORK & PARIGI & LONDRA--(BUSINESS WIRE)--360Learning, leader globale di soluzioni SaaS per l'apprendimento collaborativo, ha acquisito eLamp, un'innovativa piattaforma di competenze basata sull'IA. Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido....
Back to Newsroom