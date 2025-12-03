Perma-Pipe International Holdings, Inc.第三季贏得5200萬美元合約，透過美國資料中心及Saudi Aramco專案擴大全球業務版圖

德州伍德蘭茲--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ: PPIH)今日宣布，2025年第三季贏得5200萬美元專案合約，其中包括此前於9月公布的3000萬美元合約。新增的2200萬美元合約涵蓋美國大型資料中心基礎建設專案，以及將由公司近期獲准的沙烏地阿拉伯達曼工廠執行的Saudi Aramco相關專案。

北美資深副總裁Marc Huber表示：「這些合約印證了關鍵任務基礎建設領域的需求正加快成長，尤其是在資料中心產業。隨著客戶不斷擴大業務規模，我們的團隊持續提供他們所期望的技術能力、回應速度和可靠性。」

中東和北非地區資深副總裁Adham Sharkawi補充說道：「沙烏地阿拉伯王國的業務成長是Perma-Pipe的策略重點。此次獲得Saudi Aramco的新合約，顯示我們在達曼地區的本地布局得到了強化，並鞏固了我們致力於提供在地化生產、先進製造和符合區域發展目標的本土價值的承諾。」

Perma-Pipe總裁兼執行長Saleh Sagr表示：「這些合約的簽署彰顯了我們所搭建平台的實力，以及支撐本公司成長的嚴謹執行力。Perma-Pipe持續在對效能和安全具有嚴格要求的市場中提供可靠的高價值解決方案。北美和中東地區呈現的成長動力，不僅反映了不斷成長的需求，也體現了我們憑藉令Perma-Pipe脫穎而出的工程專長、製造產能和在地化能力快速回應市場需求的能力。」

Perma-Pipe擴建後的達曼工廠將提升公司在該地區的製造和加工能力，為能源、公用事業和關鍵任務基礎建設客戶更快地部署工程管道系統、模組化元件和整合式工業解決方案。

關於Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH)是針對石油和天然氣、區域供熱和製冷以及其他應用的預保溫管道和洩漏偵測系統的全球領導者。公司利用其廣泛的工程和製造專長開發管道解決方案，以解決多種液體安全高效運輸的複雜挑戰。Perma-Pipe在總計七個國家的14個地點經營業務。

前瞻性陳述

本新聞稿中包含的某些陳述和其他資訊可以透過使用前瞻性術語來辨識，構成《1933年證券法》（修訂版）第27A條和《1934年證券交易法》（修訂版）第21E條所定義的「前瞻性陳述」，並受到其中包含的安全港條款的約束，包括但不限於有關公司未來預期業績和營運的陳述。這些陳述應被視為受到公司營運和業務環境中存在的許多風險和不確定性的影響。

