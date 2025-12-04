Meiji Seika Pharma invierte en Lyric Bio para impulsar la fabricación de inmunoglobulina intravenosa de última generación
TOKIO--(BUSINESS WIRE)--Meiji Seika Pharma Co., Ltd. (sede central: Chuo-ku, Tokio; presidente: Toshiaki Nagasato) anunció hoy que realizará una inversión estratégica de capital en Lyric Bio, Inc. (sede central: San Carlos, EE. UU.; fundada por su directora ejecutiva, Kayj Shannon, y su directora científica, Melanie Matheu).
Con esta inversión, Meiji Seika Pharma busca impulsar el desarrollo de la etapa inicial de la innovadora plataforma de Lyric Bio que se destinará a la producción de inmunoglobulina humana intravenosa (IVIg) y al desarrollo de métodos de fabricación que no dependan de donaciones, además de contribuir a garantizar un suministro más sólido y de alta calidad de terapias con plasma que permita satisfacer la creciente demanda a nivel mundial.
Lyric Bio está desarrollando una plataforma de biomanufactura de última generación para la fabricación de IVIg.
