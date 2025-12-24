Soudah Development signe un accord historique d’une valeur de 1,3 milliards de SAR avec National Grid pour alimenter le projet Soudah Peaks en électricité

Al Soudah, Arabie Saoudite--(BUSINESS WIRE)--Soudah Development, une société du Fonds d’Investissement Publique (FIP), présidée par SAR le prince héritier Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud, Prince Héritier et Premier ministre de l’Arabie Saoudite, a signé un accord historique avec National Grid, filiale de la Saudi Electricity Company (SEC), principale compagnie d'électricité du Royaume d'Arabie Saoudite. L’accord, d’une valeur de plus de 1,3 milliard de riyals (SAR), vise à développer et à fournir une infrastructure énergétique avancée pour le projet emblématique Sodah Peaks.

Ce partenariat stratégique marque une étape décisive dans le développement de Soudah Peaks, une destination de montagne ultra-luxueuse culminant à 3 015 mètres d'altitude. Il reflète également l'engagement ferme de Soudah Development en faveur de l'excellence et de la création d’expériences mémorables dans les secteurs du tourisme, de l'hôtellerie, du bien-être, du commerce de détail, ainsi que dans le segment résidentiel ultra-luxe et autres activités connexes.

Dans le cadre de cet accord, National Grid prendra en charge la conception et la construction d’un réseau électrique intégré de pointe, qui comprendra un poste de transformation central capable de gérer des tensions de 380/132 kV, d'une capacité de 500 MVA, complété par deux postes de transformation haute tension de 132/13,8 kV. Cette infrastructure stratégique constituera la pierre angulaire du système énergétique qui alimentera l'écosystème des services publics du projet, garantissant ainsi une alimentation en électricité stable et fiable pour les infrastructures hôtelières, résidentielles, commerciales et publiques, à toutes les étapes du développement.

L'ingénieur Saleh AlOraini, PDG de Soudah Development, a déclaré : « Cet accord représente une avancée déterminante majeure dans le développement de Soudah Peaks, une destination de classe mondiale qui incarne le luxe absolu, l'excellence et la durabilité. Grâce à notre partenariat avec National Grid SA, nous posons les bases d'une infrastructure robuste et prête pour l’avenir, indispensable pour accompagner l’ensemble des phases de développement de Soudah Peaks. »

En assurant des infrastructures modernes, performantes et résolument tournées vers l'avenir, ce partenariat garantit non seulement le succès opérationnel du projet, mais incarne également la vision commune des deux entreprises : favoriser la diversification économique et soutenir les ambitions de durabilité du Royaume.

L'ingénieur Waleed Al-Saadi, PDG de National Grid SA, a déclaré : « Cet accord marque une étape clé dans le développement des infrastructures électriques du projet Soudah Peaks. Il témoigne de notre engagement ferme à soutenir les grandes initiatives de développement du Royaume en fournissant des solutions intégrées répondant aux normes les plus élevées en matière d'efficacité et de fiabilité. »

Il a ajouté : « Notre partenariat avec Soudah Development illustre notre rôle clé dans le développement de destinations touristiques de luxe et dans la dynamique de croissance économique du Royaume. En établissant un réseau électrique avancé, adapté aux besoins évolutifs des différentes phases du projet, nous réaffirmons les efforts constants de National Grid SA afin de renforcer la disponibilité et la résilience du système électrique, en parfaite conformité avec les objectifs de durabilité et les ambitions de la Saudi Vision 2030. »

Source : AETOSWire