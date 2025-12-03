Perma-Pipe International Holdings, Inc. si aggiudica appalti per 52 milioni di dollari del terzo trimestre, amplia la presenza globale con centri dati negli Stati Uniti e progetti Saudi Aramco

THE WOODLANDS, Texas--(BUSINESS WIRE)--Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ: PPIH) oggi ha annunciato di essersi aggiudicata una serie di appalti per 52 milioni di dollari nel terzo trimestre 2025, compresi 30 milioni di dollari già annunciati in settembre. Gli altri 22 milioni di dollari in nuovi appalti comprendono infrastrutture di centri dati negli Stati Uniti e in progetti associati a Saudi Aramco, da eseguirsi dalla struttura recentemente approvata della società di Dammam, in Arabia Saudita.

“Questi appalti sottolineano la domanda accelerata cui stiamo assistendo nell'infrastruttura mission-critical, soprattutto nel settore dei centri dati”, ha dichiarato Marc Huber, Vicepresidente senior, Nord America. “I nostri team continuano a fornire le capacità tecniche, la reattività e l'affidabilità che i nostri clienti si aspettano con l'ampliare delle operazioni”.

Adham Sharkawi, Vicepresident senior, MENA, ha aggiunto: “La crescita nel Regno di Arabia Saudita è una priorità strategica per Perma-Pipe. I nuovi appalti Saudi Aramco dimostrano la nostra presenza locale rafforzata a Dammam e consolidano il nostro impegno a fornire una produzione localizzata, fabbricazione all'avanguardia e valore nel Paese allineato con gli obiettivi di sviluppo regionale”.

“Questi appalti sottolineano la forza della piattaforma che abbiamo realizzato e l'esecuzione disciplinata alla base della nostra crescita”, ha dichiarato Saleh Sagr, Presidente e Direttore generale. “Perma-Pipe continua a fornire soluzioni affidabili, ad alto valore in mercati nei quali le prestazioni e la sicurezza sono essenziali. Lo slancio cui stiamo assistendo in Nord America e nel Medio Oriente riflette non solo la domanda crescente, ma anche la nostra capacità di rispondere rapidamente con le competenze ingegneristiche, la capacità produttiva e le capacità localizzate che distinguono Perma-Pipe”.

L'impianto ampliato di Perma-Pipe potenzia le capacità di produzione e fabbricazione regionali dell'azienda, consentendo la distribuzione più rapida di sistemi di tubi ingegnerizzati, di componenti modulari e di soluzioni industriali integrate per clienti nei settori dell'energia, dei servizi pubblici e delle infrastrutture mission-critical.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) è un leader globale nella fornitura di condotte preisolate per gasdotti e oleodotti e sistemi di rilevamento delle perdite per il settore petrolifero e del gas, riscaldamento e raffreddamento distrettuale e altre applicazioni. Utilizza le sue ampie competenze di progettazione e fabbricazione per sviluppare soluzioni ai problemi complessi delle condutture per il trasporto sicuro ed efficiente di diversi tipi di liquidi. Complessivamente, Perma-Pipe svolge le proprie attività in quattordici sedi ubicate in sette Paesi diversi.

Dichiarazioni a carattere previsionale

Determinate dichiarazioni e altre informazioni contenute nel presente comunicato stampa che possono essere identificate dall’uso di una terminologia a carattere previsionale costituiscono “dichiarazioni a carattere previsionale” come indicato nella Sezione 27A della legge Securities Act del 1933, compresi gli emendamenti, nella Sezione 21E della legge Securities Exchange Act del 1934, e sono soggette a emendamenti e disposizioni di “approdo sicuro” così create, comprese, senza limitazioni, dichiarazioni riguardanti le operazioni e la performance previste della Società. Queste dichiarazioni devono essere considerate soggette ai molti rischi e incertezze esistenti nelle operazioni della Società e nell’ambiente commerciale in cui questa opera. Tali rischi e incertezze includono (l’elenco che segue non è esaustivo): (i) l'impatto del coronavirus ("COVID-19") sui risultati delle operazioni della Società, le condizioni finanziarie e i flussi di cassa; (ii) le fluttuazioni del prezzo del petrolio e del gas naturale e il suo impatto sul volume di ordini dei clienti per i prodotti della Società; (iii) la capacità della Società di rispettare tutti i vincoli previsti dai propri contratti di credito; (iv) la capacità della Società di ripagare i suoi debiti e rinnovare le linee di credito internazionali prossime alla scadenza; (v) la capacità della Società di eseguire efficacemente il suo piano strategico e di realizzare redditività sostenuta e flussi di cassa positivi; (vi) l'impatto della debolezza e dell'incertezza economica globale; (vii) le fluttuazioni del prezzo dell'acciaio e la capacità della Società di contrastare gli aumenti dei prezzi dell'acciaio con gli aumenti dei prezzi dei propri prodotti; (viii) la tempistica del ricevimento degli ordini, dell’esecuzione, della consegna e dell’accettazione dei prodotti della Società; (ix) riduzioni delle spese dei governi in relazione a progetti che utilizzino i prodotti della Società e problemi di liquidità dei clienti non governativi della Società e di accesso a capitali di finanziamento; (x) la capacità della Società di negoziare con successo accordi di fatturazione in corso per i suoi contratti di grande valore; (xi) prezzi altamente competitivi offerti da concorrenti attuali e l’ingresso di nuovi concorrenti nei mercati in cui la Società opera; (xii) la capacità della Società di acquistare materiali grezzi a prezzi favorevoli e di mantenere rapporti vantaggiosi con i propri fornitori; (xiii) la capacità della Società di fabbricare prodotti privi di difetti latenti e di recuperare da fornitori che potrebbero consegnare materiali difettosi alla Società; (xiv) riduzioni o cancellazioni di ordini inclusi nell’elenco di ordini da evadere della Società; (xv) la capacità della Società di recuperare un credito a lungo termine relativo a un progetto nel Medio Oriente; (xvi) rischi e incertezze correlati alle operazioni commerciali internazionali della Società; (xvii) tla capacità della Società di attrarre e fidelizzare alti dirigenti e personale chiave; (xviii) la capacità della Società di ottenere i vantaggi previsti dalla sue iniziative di crescita; (xix) la capacità della Società di interpretare emendamenti legislativi e della normativa fiscale; (xx) la capacità della Società di riportare a esercizi successivi perdite operative nette; (xxi) storni di ricavi e profitti già registrati, risultanti da stime inaccurate effettuate in relazione alla percentuale di completamento dei ricavi riconosciuti dalla Società; (xxii) l’insuccesso della Società nello stabilire e mantenere un efficace controllo interno sul reporting finanziario; e (xxiii) l’impatto delle minacce alla sicurezza dei sistemi informatici della Società. Si consiglia vivamente agli azionisti, ai possibili investitori e ad altri lettori di considerare con attenzione questi fattori nel valutare le dichiarazioni a carattere previsionale e di prestare attenzione a non fare eccessivo affidamento su di esse. Le dichiarazioni a carattere previsionale qui presentate si riferiscono solo alla data del presente comunicato stampa e non ci assumiamo alcun obbligo di aggiornare pubblicamente qualunque dichiarazione previsionale a causa di nuove informazioni, eventi futuri o altro. Ulteriori informazioni sui fattori che possono influire sulla nostra performance sono reperibili nei documenti presentati alla Securities and Exchange Commission, disponibili sul sito https://www.sec.gov e nella sezione per gli investitori sul nostro sito web (http://investors.permapipe.com).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.