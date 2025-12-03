Andersen Consulting renforce ses capacités de transformation numérique

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting vient de conclure un accord de collaboration avec Neit Consulting, une société axée sur la rationalisation des opérations, l'intégration de technologies intelligentes et l'accélération de la maturité numérique des clients.

Neit Consulting est une société de conseil aux entreprises basée en République tchèque avec plus de 20 ans d'expérience dans la prestation de services informatiques et de conseils aux entreprises certifiés ISO dans les domaines de l'analyse de données, de la gestion des performances et de l'optimisation des processus. Avec plus de 200 consultants, l’entreprise soutient ses clients, notamment des banques internationales, des assureurs, des entreprises manufacturières et des organismes publiques, par le biais de conseils aux entreprises, de la mise en œuvre de systèmes informatiques et d’une prise en charge des systèmes sur le long terme. Neit Consulting sert ses clients dans le monde entier en mettant l'accent sur l'alignement des capacités numériques aux besoins opérationnels complexes.

« Cette collaboration représente une avancée significative dans le domaine des services fournis à nos clients », déclare Tomáš Niederle, directeur des ventes de Neit Consulting. « La portée mondiale et l’approche pluridisciplinaire d’Andersen, associées à notre expertise technique et à notre expérience régionale, créent une plateforme puissante pour apporter des changements transformationnels à grande échelle. »

« Neit Consulting apporte une combinaison unique d’expertise spécifique et un état d’esprit pratique et axé sur l'exécution », déclare Mark L. Vorsatz, président et CEO mondial d’Andersen. « Sa capacité à moderniser les systèmes centraux et à optimiser les opérations s’inscrit parfaitement dans notre mission d’aider les clients à diriger avec agilité, efficacité et perspicacité. »

Andersen Consulting est une société de conseil internationale qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présente dans plus de 600 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines de la fiscalité, du droit, de l’estimation, de la mobilité internationale et du conseil, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 44 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

