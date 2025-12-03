Andersen Consulting incrementa sus capacidades de transformación digital

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting suscribe un acuerdo de colaboración con Neit Consulting, especialista en optimizar operaciones, para integrar tecnologías inteligentes y agilizar la madurez digital de sus clientes.

Neit Consulting es una empresa especializada en consultoría empresarial con sede en la República Checa que cuenta con más de 20 años de experiencia en servicios de consultoría empresarial e informática, con certificación ISO en los ámbitos del análisis de datos, la gestión del rendimiento y la optimización de los procesos. Al dipsoner de más de 200 consultores, la empresa presta apoyo a sus clientes, entre ellos, bancos internacionales, aseguradoras, empresas manufactureras y entidades públicas, mediante la consultoría empresarial, la implementación de sistemas informáticos y la asistencia técnica para los sistemas a largo plazo. Neit Consulting presta servicios a sus clientes de todo el mundo, con el foco puesto en adaptar las capacidades digitales a las necesidades operativas complejas.

"Esta colaboración representa un avance importante en los servicios que les prestamos a nuestros clientes", aseguró Tomáš Niederle, director de ventas de Neit Consulting. "El alcance mundil y la metodología pluridisciplinar de Andersen, junto con nuestra profundidad técnica y experiencia regional, crean una potente plataforma para ejecutar un cambio transformador a gran escala".

"Neit Consulting aporta una combinación única de experiencia específica en el sector y una mentalidad práctica orientada a la implementación", explicó Mark L. Vorsatz, presidente y director ejecutivo global de Andersen. "Su capacidad para modernizar los sistemas centrales y optimizar las operaciones encaja perfectamente con nuestra misión de ayudar a los clientes a liderar con agilidad, eficiencia y conocimiento".

Andersen Consulting es una consultora de alcance mundial que ofrece un conjunto completo de servicios que abarcan las soluciones de estrategia corporativa, negocios, tecnología, transformación de IA y capital humano. Andersen Consulting se integra en el modelo de servicio polidimensional de Andersen Global, al ofrecer servicios de consultoría, fiscales, jurídicos, de valoración, movilidad global y asesoramiento de primer nivel en una plataforma global que reúne a más de 44.000 profesionales en todo el mundo y presencia en más de 600 puntos a través de sus firmas miembro y colaboradoras. Andersen Consulting Holdings LP es una sociedad limitada que suministra soluciones de consultoría a través de sus firmas miembro y colaboradoras en todo el mundo.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.