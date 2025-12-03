Perma-Pipe International Holdings, Inc. pozyskuje zamówienia na kwotę 52 mln USD w trzecim kwartale oraz zwiększa globalny zasięg dzięki projektom w zakresie centrów danych w USA i przedsięwzięciom na rzecz Saudi Aramco

THE WOODLANDS, Teksas--(BUSINESS WIRE)--Firma Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ: PPIH) poinformowała dzisiaj o pozyskaniu zamówień na kwotę 52 mln USD w trzecim kwartale 2025 r., w tym zamówień o wartości 30 mln USD, o których informowała we wrześniu. Pozyskane następnie zamówienia na kwotę 22 mln USD obejmują duże projekty dotyczące infrastruktury centrów danych w Stanach Zjednoczonych oraz przedsięwzięcia związane z Saudi Aramco, które będą realizowane za pośrednictwem niedawno zatwierdzonego zakładu w Ad-Dammam (Arabia Saudyjska).

– Zamówienia te uwypuklają coraz większe zapotrzebowanie na kluczową infrastrukturę, zwłaszcza w sektorze centrów danych – powiedział Marc Huber, starszy wiceprezes na region Ameryki Północnej. – Nasze zespoły nieustannie zapewniają zdolności techniczne, szybkość reakcji i niezawodne działania, których oczekują nasi klienci w miarę zwiększania skali prowadzonej działalności.

– Rozwój w Królestwie Arabii Saudyjskiej stanowi strategiczny priorytet firmy Perma-Pipe. Nowe zamówienia Saudi Aramco stanowią wyraz zwiększonej obecności naszej firmy na lokalnym rynku Ad-Dammam i podkreślają nasze zaangażowanie na rzecz zapewnienia lokalnej produkcji, zaawansowanego wytwórstwa i korzyści na szczeblu krajowym zgodnie z regionalnymi celami rozwoju – dodał Adham Sharkawi, starszy wiceprezes na region Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej.

– Zdobyte zamówienia podkreślają potencjał wypracowanej przez nas platformy i zdyscyplinowanej realizacji leżącej u podstaw naszego wzrostu – powiedział Saleh Sagr, prezes i dyrektor generalny firmy. – Perma-Pipe nieustannie dostarcza niezawodne, wartościowe rozwiązania dla rynków, na których wydajność i bezpieczeństwo stanowią aspekty o kluczowym znaczeniu. Obserwowana obecnie dynamika w Ameryce Północnej i na Bliskim Wschodzie odzwierciedla nie tylko wzrost zapotrzebowania, ale również nasze zdolności do szybkiej reakcji z wykorzystaniem wiedzy technicznej, potencjału produkcyjnego i lokalnych zdolności będących wyróżnikiem Perma-Pipe.

Rozbudowany zakład Perma-Pipe w Ad-Dammam umożliwia zwiększenie regionalnych zdolności produkcyjnych i realizacyjnych firmy, a tym samym pozwala na szybsze wdrażanie wykonanych systemów rurociągów, komponentów modułowych i zintegrowanych rozwiązań przemysłowych dla klientów z sektora energii, usług komunalnych i krytycznej infrastruktury.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) to czołowy światowy producent wstępnie zaizolowanych przewodów rurowych i systemów do wykrywania wycieków ropy naftowej i gazu, komunalnych systemów dystrybucji energii cieplnej lub chłodniczej oraz wyposażenia do innych zastosowań. Firma wykorzystuje bogate doświadczenie w dziedzinie inżynierii i produkcji, by opracowywać rozwiązania z zakresu przewodów rurowych stanowiące odpowiedź na złożone wyzwania związane z bezpiecznym i wydajnym transportem różnego rodzaju cieczy. Perma-Pipe prowadzi działalność łącznie w czternastu lokalizacjach na terytorium siedmiu krajów.

Wypowiedzi prognozujące

Ze względu na stosowaną terminologię dotyczącą przyszłości niektóre oświadczenia i inne informacje zawarte w niniejszym komunikacie prasowym mogą być uznawane za „wypowiedzi prognozujące” w rozumieniu sekcji 27A amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933 roku, wraz z późniejszymi zmianami, oraz sekcji 21E amerykańskiej Ustawy o giełdzie papierów wartościowych z 1934 roku, z późniejszymi zmianami, oraz podlegają koncepcjom ustanowionych w nich bezpiecznych przystani, między innymi oświadczenia dotyczące oczekiwanych przyszłych wyników i działalności spółki. Oświadczenia te należy rozpatrywać przy uwzględnieniu wielu rodzajów ryzyka i niepewności w zakresie działalności spółki oraz jej otoczenia biznesowego. Do rodzajów ryzyka i niepewności, o których mowa powyżej, należą między innymi: (i) wpływ pandemii koronawirusa („COVID-19”) na wyniki z działalności spółki, jej kondycję finansową i przepływy pieniężne; (ii) zmienność cen ropy naftowej i gazu ziemnego oraz ich wpływ na wielkość zamówień klientów na produkty spółki; (iii) zdolność spółki do spełnienia wszystkich warunków instrumentów kredytowych; (iv) zdolność spółki do spłaty zobowiązań i odnowienia wygasłych kredytów międzynarodowych; (v) zdolność spółki do skutecznej realizacji jej planu strategicznego i wypracowania rentowności oraz dodatnich przepływów pieniężnych; (vi) wpływ słabej kondycji i zmienności gospodarki na całym świecie; (vii) zmienność cen stali oraz zdolność spółki do zrekompensowania wzrostu cen stali zwiększeniem cen jej produktów; (viii) czas otrzymania zamówień, ich wykonania, dostawy oraz zatwierdzenia produktów spółki; (ix) zmniejszenie wydatków publicznych na projekty wykorzystujące produkty spółki oraz wyzwania pod względem płynności niepublicznych klientów spółki oraz dostępu do kapitału; (x) zdolność spółki do skutecznego wynegocjowania rozliczeń przyrostowych w przypadku dużych kontraktów; (xi) agresywne wyceny obecnych konkurentów i wejście nowych konkurentów na rynek, na którym spółka prowadzi działalność; (xii) zdolność spółki do zakupu surowców po korzystnych cenach i utrzymania korzystnych relacji z dostawcami; (xiii) zdolność spółki do wytwarzania produktów wodnych od wad ukrytych oraz do odzyskiwania środków od dostawców dostarczających jej wadliwe materiały; (xiv) ograniczenie zakresu lub anulowanie zamówień z portfela zamówień spółki; (xv) zdolność spółki do ściągania należności związanych z realizacją projektu na Bliskim Wschodzie; (xvi) ryzyko i niepewność związane z międzynarodową działalnością spółki; (xvii) zdolność spółki do przyciągania i zatrzymywania starszego kierownictwa i kluczowych zasobów kadrowych; (xviii) zdolność spółki do osiągnięcia zakładanych korzyści z inicjatyw rozwojowych; (xix) zdolność spółki do interpretacji zmian w przepisach podatkowych; (xx) zdolność spółki do wykorzystania strat operacyjnych netto przeniesionych na kolejne okresy; (xxi) pomniejszenie uprzednio odnotowanego dochodu i zysków w wyniku nieprawidłowych szacunków podczas naliczania dochodu stosownie do stopnia ukończenia prac; (xxii) niezdolność spółki do objęcia i utrzymania skutecznej kontroli wewnętrznej nad sprawozdawczością finansową; oraz (xxiii) wpływ zagrożeń w dziedzinie cyberbezpieczeństwa na systemy informatyczne spółki. Udziałowców, potencjalnych inwestorów oraz innych adresatów niniejszego komunikatu uprasza się o staranne rozważenie tych czynników podczas analizy wypowiedzi prognozujących oraz unikanie nadmiernego polegania na ich założeniach. Wypowiedzi prognozujące zawarte w niniejszym komunikacie są aktualne wyłącznie na dzień publikacji komunikatu, a spółka nie zobowiązuje się do publikacji aktualizacji żadnej z takich wypowiedzi, zarówno w świetle uzyskania nowych informacji, jak i wystąpienia przyszłych zdarzeń i innych okoliczności. Więcej szczegółowych informacji na temat czynników mogących mieć wpływ na wyniki spółki można znaleźć w jej sprawozdaniach składanych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, dostępnych pod adresem https://www.sec.gov oraz w sekcji Centrum Inwestorów dostępnej w ramach witryny internetowej spółki (http://investors.permapipe.com).

