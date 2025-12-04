Pace selecionada pela Prudential Financial para ajudar a automatizar suas operações de seguros com IA agêntica

NOVA YORK--(BUSINESS WIRE)--Pace, a força de trabalho agêntica para seguros, foi escolhida pela unidade de negócios de Seguros de Vida Individuais (ILI) da Prudential por ajudar a simplificar e melhorar a prestação de seus serviços.

Os agentes com tecnologia de IA da Pace vêm agilizando agora o gerenciamento de apólices e apoiando os esforços de garantia de qualidade na unidade de negócios ILI da Prudential. O primeiro conjunto de sistemas automatizados já está em operação, processando milhares de horas de trabalho.

"Nosso trabalho com a Prudential é um exemplo de como a IA pode ser utilizada como uma vantagem estratégica", disse Jamie Cuffe, Diretor Executivo da Pace. "Estamos muito satisfeitos em apoiar sua excepcional equipe com agentes de IA em produção hoje, que oferecem precisão e velocidade superiores em grande escala."

Este contrato plurianual entre a Pace e a unidade de negócios ILI da Prudential começou como um projeto piloto e rapidamente passou à plena produção após demonstrar nítidas melhorias em velocidade e eficiência operacional.

"Demos um passo adiante em nossa jornada de modernizar o processo de aquisição de clientes", disse Sara Atkinson, Vice-Presidente de Aquisição de Clientes da Unidade de Negócios ILI da Prudential. "Com sistemas automatizados, nossas equipes agora têm mais tempo para se concentrar no relacionamento com o cliente, o que apoia a meta mais ampla da Prudential de oferecer experiências líderes do setor tanto para clientes como para consumidores."

SOBRE A PACE

A Pace é a força de trabalho agêntica para o setor de seguros. Os agentes de IA da Pace navegam por aplicativos internos, interpretam documentos e fazem ligações telefônicas para automatizar tarefas tradicionalmente executadas por empresas terceirizadas de processos de negócios (BPOs). A Pace trabalha com seguradoras líderes para lidar com operações cruciais de seguros, como recebimento de solicitações, gerenciamento de apólices, gestão de sinistros e entrada de dados. Para mais informações, acesse withpace.com.

