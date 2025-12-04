Prudential Financial wybiera Pace jako dostawcę usług wsparcia w celu automatyzacji działalności ubezpieczeniowej za pomocą AI typu agent

NOWY JORK--(BUSINESS WIRE)--Firma Pace, partner zapewniający wsparcie za pomocą sztucznej inteligencji typu agent, została wybrana przez Prudential w celu wsparcia jej segmentu indywidualnych umów ubezpieczenia na życie (ang. ILI) w procesie uproszczeń i usprawnienia świadczenia usług.

Opracowana przez Pace sztuczna inteligencja typu agent upraszcza obsługę polis i wspiera czynności związane z zapewnieniem jakości w segmencie ILI firmy Prudential. Pierwszy zbiór zautomatyzowanych systemów został już wdrożony i pozwolił zaoszczędzić tysiące godzin pracy.

– Nasza współpraca z Prudential stanowi przykład możliwego zastosowania AI do uzyskania strategicznej przewagi – powiedział dyrektor generalny Pace, Jamie Cuffe. – Bardzo się cieszymy, że mamy teraz okazję wesprzeć jej wybitny zespół za pomocą najnowszej AI typu agent zapewniającej najwyższą dokładność i najszybsze tempo realizacji zadań na znaczącą skalę.

Wieloletnia umowa zawarta przez Pace i segment ILI firmy Prudential początkowo miała charakter inicjatywy pilotażowej, lecz szybko przybrała formę pełnego zaangażowania, udowodniwszy wyraźne usprawnienia pod względem tempa i efektywności działania.

– Wykonaliśmy kolejny krok naprzód w kierunku unowocześnienia procesu pozyskiwania klientów – powiedziała Sara Atkinson, wiceprezeska ds. pozyskiwania klientów segmentu ILI firmy Prudential. – Dzięki zautomatyzowanym systemom nasze zespoły zyskały więcej czasu, który mogą poświęcić na pielęgnowanie relacji z klientami, przyczyniając się tym samym do realizacji szerszego celu Prudential, jakim jest zapewnianie wiodących w branży doświadczeń zarówno klientom jednorazowym, jak i wieloletnim.

INFORMACJE O PACE

Pace jest partnerem udzielającym wsparcia za pomocą sztucznej inteligencji typu agent w sektorze ubezpieczeń. Rozwiązania AI typu agent opracowane przez Pace pomagają w obsłudze firmowych aplikacji, wyciąganiu wniosków z różnych dokumentów i nawiązywaniu połączeń głosowych w celu automatyzacji zadań tradycyjnie wykonywanych przez zewnętrznych dostawców procesów biznesowych (BPO). Pace współpracuje z czołowymi ubezpieczycielami i obsługuje krytyczne czynności w zakresie ubezpieczeń, takie jak przyjmowanie zgłoszeń, obsługa polis, rozpatrywanie roszczeń i wprowadzanie danych. Więcej informacji można znaleźć na stronie withpace.com.

