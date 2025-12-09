ENGIE und NHOA Energy erweitern ihre Partnerschaft in Belgien zum Bau eines neuen 320-MWh-Batterie-Energiespeichersystems

MAILAND--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, ein globaler Anbieter von Energiespeichersystemen im Versorgungsmaßstab, hat von ENGIE den Zuschlag für die Lieferung, Inbetriebnahme und langfristige Wartung eines neuen 80 MW / 320 MWh Batterie-Energiespeichersystems (BESS) erhalten, das am Standort des ENGIE-Kraftwerks Drogenbos in der Nähe von Brüssel installiert werden soll.

Das BESS in Drogenbos ist die dritte große Batterieanlage von ENGIE in Belgien und wurde im Rahmen der fünften Auktion des Capacity Remuneration Mechanism (CRM) des Landes ausgewählt, wodurch ein 15-Jahres-Vertrag ab November 2027 gesichert wurde. Das BESS wurde entwickelt, um wichtige Flexibilitätsdienste für das belgische Stromnetz bereitzustellen, eine stärkere Integration erneuerbarer Energien zu ermöglichen und die Netzstabilität auf nationaler Ebene zu unterstützen. Es basiert auf der NHEXUS-Plattform von NHOA Energy und umfasst 88 Batteriecontainer, die bis zu 4 Stunden lang entladen werden können, was dem durchschnittlichen täglichen Strombedarf von über 38.000 Haushalten entspricht.

Das Projekt markiert einen bedeutenden neuen Meilenstein in der Ausweitung der Zusammenarbeit zwischen NHOA Energy und ENGIE, da es auf den laufenden Bau des 400-MWh-Kallo-BESS folgt, einem weiteren Vorzeigeprojekt für die Energiewende in Belgien.

Der Baubeginn für die Anlage in Drogenbos ist für März 2026 geplant, die vollständige Inbetriebnahme wird für September 2027 erwartet.

Nach der Inbetriebnahme wird der Betrieb der Anlage durch einen langfristigen Servicevertrag unterstützt, der langfristige Produkt- und Leistungsgarantien mit umfassenden Betriebs- und Wartungsdienstleistungen kombiniert. Durch die kontinuierliche Überwachung der Anlage und datengestützte Wartung in Verbindung mit einer etablierten lokalen Struktur garantiert NHOA Energy ENGIE eine hohe Verfügbarkeit und optimierte Betriebsleistung während des gesamten Lebenszyklus der Anlage.

„Mit diesem neuen Batteriepark stärken wir unsere derzeitige Position als belgische Referenz für flexible Energieerzeugung und -speicherung. Es ist kein Zufall, dass Flexibilität neben erneuerbaren Energien und intelligenten Kundenlösungen einer der drei Eckpfeiler der Strategie von ENGIE in Belgien ist. Die flexible Speicherkapazität von Batterien wird im Energiesystem von morgen eine Schlüsselrolle spielen: Durch den Ausgleich von Angebot und Nachfrage unterstützen sie das Stromnetz und helfen uns, die verfügbare erneuerbare Energie optimal zu nutzen“, kommentierte Vincent Verbeke, CEO von ENGIE Belgium.

„Wir sind stolz darauf, nach Drogenbos zurückzukehren, dem Standort eines Pilotsystems, das wir 2018 gemeinsam mit ENGIE in Betrieb genommen haben, um diesmal ein wegweisendes Projekt für die Energiewende in Belgien zu realisieren. Mit Drogenbos bringen wir ein weiteres Mehrstunden-Speichersystem auf Basis unserer proprietären NHEXUS BESS-Plattform und unseres technischen Know-hows ins Land und stärken damit unsere Position als langfristiger Partner für die Entwicklung flexibler und widerstandsfähiger Energiesysteme“, sagte Lucie Kanius-Dujardin, Global Managing Director von NHOA Energy .

