ENGIE et NHOA Energy étendent leur partenariat en Belgique pour construire un nouveau système de stockage d’énergie par batterie de 320 MWh

MILAN--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, fournisseur mondial de systèmes de stockage d’énergie à l’échelle industrielle, s’est vu attribuer par ENGIE les contrats pour la fourniture, la mise en service et la maintenance à long terme d’un nouveau système de stockage d’énergie par batterie (BESS) de 80 MW/320 MWh qui sera installé sur le site de la centrale électrique d’ENGIE à Drogenbos, près de Bruxelles.

Le BESS de Drogenbos représente le troisième actif de batteries à grande échelle d’ENGIE en Belgique et a été sélectionné lors de la cinquième enchère du mécanisme de rémunération de la capacité (CRM) du pays, obtenant un contrat de 15 ans à compter de novembre 2027. Conçu pour fournir des services de flexibilité essentiels au réseau belge, permettant une meilleure intégration des énergies renouvelables et soutenant la stabilité du réseau au niveau national, le BESS sera basé sur la plateforme NHEXUS de NHOA Energy, comprenant 88 conteneurs de batteries capables de fournir jusqu’à 4 heures de décharge, ce qui correspond à la demande quotidienne moyenne en électricité de plus de 38 000 foyers.

Ce projet marque une nouvelle étape importante dans le renforcement de la collaboration entre NHOA Energy et ENGIE, puisqu’il fait suite à la construction en cours du BESS de Kallo de 400 MWh, autre projet phare de la transition énergétique belge.

La construction de l’usine de Drogenbos devrait commencer en mars 2026, la mise en service complète étant prévue pour septembre 2027.

Après sa mise en service, l’exploitation de l’usine sera soutenue par un contrat de service à long terme, combinant des garanties de produit et de performance à long terme avec des services complets d’exploitation et de maintenance. Grâce à une surveillance continue de l’usine et à une maintenance basée sur les données, associées à une structure locale bien établie, NHOA Energy garantira à ENGIE des niveaux de disponibilité élevés et des performances opérationnelles optimisées tout au long du cycle de vie de l’actif.

« Avec ce nouveau parc de batteries, nous renforçons notre position actuelle de référence belge en matière de production et de stockage d’énergie flexible. Ce n’est pas un hasard si la flexibilité est l’un des trois piliers de la stratégie d’ENGIE en Belgique, aux côtés des énergies renouvelables et des solutions clients intelligentes. La capacité de stockage flexible des batteries jouera un rôle clé dans le système énergétique de demain : en équilibrant l’offre et la demande, elles soutiennent le réseau électrique et nous aident à utiliser de manière optimale l’énergie renouvelable disponible », déclare Vincent Verbeke, directeur général d’ENGIE Belgique.

« Nous sommes fiers de revenir à Drogenbos, site d’un système pilote que nous avons mis en service avec ENGIE en 2018, cette fois-ci pour réaliser un projet phare pour la transition énergétique de la Belgique. Avec Drogenbos, nous apportons au pays un autre système de stockage de plusieurs heures alimenté par notre plateforme propriétaire NHEXUS BESS et notre expertise en ingénierie, renforçant ainsi notre position de partenaire à long terme pour le développement de systèmes électriques flexibles et résilients », déclare Lucie Kanius-Dujardin, directrice générale mondiale de NHOA Energy.

