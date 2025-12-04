Společnost Perma-Pipe International Holdings, Inc. získala ve třetím čtvrtletí zakázky v hodnotě 52 milionů dolarů a rozšiřuje své globální působení díky projektům pro datová centra v USA a společnosti Saudi Aramco
THE WOODLANDS, Texas--(BUSINESS WIRE)--Společnost Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ: PPIH) dnes oznámila, že ve třetím čtvrtletí roku 2025 získala zakázky v hodnotě 52 milionů dolarů, včetně 30 milionů dolarů, které byly oznámeny již v září. Dalších 22 milionů dolarů v nových zakázkách zahrnuje významné projekty datové infrastruktury ve Spojených státech a projekty související se společností Saudi Aramco, které budou realizovány z nedávno schváleného závodu společnosti v Dammamu v Saúdské Arábii.
„Tyto získané zakázky podtrhují rostoucí poptávku, kterou zaznamenáváme v oblasti kritické infrastruktury, zejména v sektoru datových center,“ řekl Marc Huber, senior viceprezident pro Severní Ameriku. „ Naše týmy i nadále poskytují technické schopnosti, schopnost reagovat a spolehlivost, které naši zákazníci očekávají při rozšiřování svých aktivit.“
Adham Sharkawi, senior viceprezident pro region MENA, dodal: „Růst v Saúdské Arábii je pro společnost Perma-Pipe strategickou prioritou. Nové zakázky od společnosti Saudi Aramco dokládají naši posílenou místní přítomnost v Dammamu a posilují náš závazek poskytovat lokalizovanou výrobu, pokročilé výrobní technologie a hodnotu v rámci dané země v souladu s regionálními rozvojovými cíli.“
„Tyto úspěchy podtrhují sílu platformy, kterou jsme vybudovali, a disciplinované provádění, které je základem našeho růstu,“ řekl Saleh Sagr, prezident a generální ředitel. „Společnost Perma-Pipe nadále dodává spolehlivá a vysoce hodnotná řešení na trhy, kde jsou rozhodující výkon a bezpečnost. Dynamika, kterou pozorujeme v Severní Americe a na Středním východě, odráží nejen rostoucí poptávku, ale také naši schopnost rychle reagovat díky technickým znalostem, výrobní kapacitě a lokalizovaným schopnostem, které společnost Perma-Pipe odlišují od ostatních.“
Rozšířený závod Perma-Pipe v Dammamu posiluje regionální výrobní a zpracovatelské kapacity společnosti a umožňuje rychlejší nasazení technických potrubních systémů, modulárních komponentů a integrovaných průmyslových řešení pro zákazníky z oblasti energetiky, veřejných služeb a kritické infrastruktury.
Perma-Pipe International Holdings, Inc.
Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) je světovým lídrem v oblasti předizolovaných potrubních systémů a systémů detekce úniků pro ropu a plyn, dálkové vytápění a chlazení a další aplikace. Využívá své rozsáhlé technické a výrobní znalosti k vývoji potrubních řešení, která řeší složité výzvy týkající se bezpečné a efektivní přepravy mnoha typů kapalin. Perma-Pipe má celkem čtrnáct provozoven v sedmi zemích.
Výhledová prohlášení
Určitá prohlášení a další informace obsažené v této tiskové zprávě, která lze identifikovat použitím výhledové terminologie, představují „výhledová prohlášení“ ve smyslu § 27A zákona o cenných papírech z roku 1933 v platném znění a § 21E zákona o burze cenných papírů z roku 1934 v platném znění a podléhají tímto vytvořeným bezpečným přístavům, včetně, ale bez omezení, prohlášení týkající se očekávaných budoucích výsledků a činnosti společnosti. Tato prohlášení je třeba považovat za podléhající mnoha rizikům a nejistotám, které existují v činnosti a obchodním prostředí společnosti. Mezi tato rizika a nejistoty patří mimo jiné: (i) dopad koronaviru („COVID-19“) na výsledky činnosti, finanční situaci a peněžní toky společnosti; (ii) kolísání cen ropy a zemního plynu a jeho dopad na objem objednávek zákazníků na produkty společnosti; (iii) schopnost společnosti dodržovat všechny podmínky svých úvěrových smluv; (iv) schopnost společnosti splácet své dluhy a obnovovat mezinárodní úvěrové smlouvy, jejichž platnost končí; (v) schopnost společnosti účinně realizovat svůj strategický plán a dosáhnout ziskovosti a kladných peněžních toků; (vi) dopad globální ekonomické slabosti a volatility; (vii) kolísání cen oceli a schopnost společnosti kompenzovat zvýšení cen oceli zvýšením cen svých produktů; (viii) načasování přijetí, realizace, dodání a přijetí objednávek na produkty společnosti; (ix) snížení vládních výdajů na projekty využívající produkty společnosti a výzvy pro likviditu a přístup k kapitálovým fondům ne vládních zákazníků společnosti; (x) schopnost společnosti úspěšně vyjednat dohody o průběžném fakturování u svých velkých zakázek; (xi) agresivní cenová politika stávajících konkurentů a vstup nových konkurentů na trhy, na kterých společnost působí; (xii) schopnost společnosti nakupovat suroviny za výhodné ceny a udržovat výhodné vztahy se svými dodavateli; (xiii) schopnost společnosti vyrábět produkty bez skrytých vad a vymáhat náhradu od dodavatelů, kteří společnosti dodávají vadné materiály; (xiv) snížení nebo zrušení objednávek zahrnutých v portfoliu společnosti; (xv) schopnost společnosti vymáhat pohledávky související s projektem na Středním východě; (xvi) rizika a nejistoty související s mezinárodními obchodními operacemi společnosti; (xvii) schopnost společnosti přilákat a udržet si vrcholový management a klíčové zaměstnance; (xviii) schopnost společnosti dosáhnout očekávaných přínosů svých růstových iniciativ; (xix) schopnost společnosti interpretovat změny v daňových předpisech a legislativě; (xx) schopnost společnosti využít své přenesené čisté provozní ztráty; (xxi) storno dříve zaznamenaných výnosů a zisků v důsledku nepřesných odhadů souvisejících s uznáním výnosů společnosti podle procenta dokončení; (xxii) neschopnost společnosti zavést a udržovat účinnou vnitřní kontrolu nad finančním výkaznictvím; a (xxiii) dopad kybernetických hrozeb na informační technologie společnosti. Akcionáři, potenciální investoři a další čtenáři jsou vyzváni, aby při hodnocení výhledových prohlášení pečlivě zvážili tyto faktory a aby se na tato výhledová prohlášení nadměrně nespoléhali. Výhledová prohlášení uvedená v tomto dokumentu jsou platná pouze k datu vydání této tiskové zprávy a společnost se nezavazuje veřejně aktualizovat jakákoli výhledová prohlášení, ať již v důsledku nových informací, budoucích událostí nebo z jiných důvodů. Podrobnější informace o faktorech, které mohou ovlivnit naše výsledky, naleznete v našich podáních u Komise pro cenné papíry a burzu (Securities and Exchange Commission), které jsou k dispozici na adrese https://www.sec.gov a v sekci Investor Center na našich webových stránkách (http://investors.permapipe.com).
Text této zprávy v původním, zdrojovém jazyce je oficiální verzí. Překlad této zprávy do jiných jazyků poskytujeme pouze jako doplňkovou službu. Text zprávy v původním, zdrojovém jazyce je jedinou právně závaznou verzí této tiskové zprávy.
