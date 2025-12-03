360Learning integreert met UKG om leerervaringen binnen ondernemingen te transformeren

NEW YORK & PARIJS & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--360Learning, het AI-aangedreven collaboratieve leerplatform dat LMS- en LXP-mogelijkheden combineert om de ontwikkeling van vaardigheden voor middelgrote en grote ondernemingen op te schalen, heeft de integratie aangekondigd van zijn leerplatform met het toonaangevende personeelsplatform van UKG. Dankzij deze samenwerking kunnen bedrijven vaardigheidsgericht leren versnellen op elk niveau van de organisatie, van eerstelijnsmedewerkers tot bedrijfsteams en externe partners.

De integratie stelt klanten van UKG Pro en UKG Ready in staat het uitgebreide Learning Management System (LMS) en Learning Experience Platform (LXP) van 360Learning te gebruiken. Hiermee wordt voorzien in de behoeften op het gebied van ontwikkeling en bijscholing van medewerkers, evenals externe trainingen voor klanten en partners.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.