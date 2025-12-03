-

360Learning integreert met UKG om leerervaringen binnen ondernemingen te transformeren

NEW YORK & PARIJS & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--360Learning, het AI-aangedreven collaboratieve leerplatform dat LMS- en LXP-mogelijkheden combineert om de ontwikkeling van vaardigheden voor middelgrote en grote ondernemingen op te schalen, heeft de integratie aangekondigd van zijn leerplatform met het toonaangevende personeelsplatform van UKG. Dankzij deze samenwerking kunnen bedrijven vaardigheidsgericht leren versnellen op elk niveau van de organisatie, van eerstelijnsmedewerkers tot bedrijfsteams en externe partners.

De integratie stelt klanten van UKG Pro en UKG Ready in staat het uitgebreide Learning Management System (LMS) en Learning Experience Platform (LXP) van 360Learning te gebruiken. Hiermee wordt voorzien in de behoeften op het gebied van ontwikkeling en bijscholing van medewerkers, evenals externe trainingen voor klanten en partners.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

Gina Dyce - gina@burlington.cc

Industry:

360Learning

Release Versions
EnglishSpanish (Summary)GermanFrenchItalian (Summary)Dutch (Summary)

Contacts

Gina Dyce - gina@burlington.cc

More News From 360Learning

Samenvatting: 360Learning integreert met Workday Learning om leerervaringen binnen ondernemingen te transformeren

NEW YORK & PARIJS & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--360Learning, het AI-aangedreven platform voor collaboratief leren waarmee organisaties hun medewerkers intern kunnen bijscholen, kondigt aan dat het zijn Learning Experience Platform (LXP) met het leerplatform van Workday integreert. Door deze integratie stelt 360Learning ondernemingen in staat om AI-aangedreven academies voor collaboratief leren op te zetten en alle leerlingen tijdig bij te scholen. Klanten van Workday Learning kunnen nu gebruikmake...

Samenvatting: 360Learning lanceert AI Companion om leren en ontwikkeling te transformeren met intelligente leerpartner

PARIJS & LONDEN & NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--360Learning, 's werelds toonaangevende platform voor collaboratief leren, heeft vandaag zijn positie als pionier op het gebied van AI in de sector Learning & Development (L&D) opnieuw bevestigd met de lancering van zijn AI Companion. De AI Companion is een gepersonaliseerde, intelligente partner voor elke gebruiker. Hij is ontworpen om elk leertraject naadloos te ondersteunen, de productiviteit te verhogen en de ontwikkeling van vaardigheden...

Samenvatting: 360Learning neemt het Skills-platform eLamp over en verandert radicaal het leren op basis van vaardigheden

NEW YORK & PARIJS & LONDEN--(BUSINESS WIRE)--360Learning, de wereldwijde marktleider op het gebied van samenwerkend leren met behulp van SaaS, neemt eLamp over, een revolutionair platform voor AI-vaardigheden. Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is....
Back to Newsroom