ENGIE en NHOA Energy breiden hun partnerschap in België uit om een nieuw batterijsysteem voor energieopslag van 320 MWh te bouwen

Dit project verstevigt het strategische partnerschap met ENGIE en versterkt NHOA Energy’s engagement op lange termijn voor de Benelux-markten

MILAAN--(BUSINESS WIRE)--NHOA Energy, wereldwijd leverancier van energieopslagsystemen op niveau van nutsbedrijven, werd door ENGIE de contracten gegund voor de levering, inbedrijfstelling en service op lange termijn van een nieuwe BESS (Battery Energy Storage System) van 80 MW/320 MWh die op de site van ENGIE’s elektriciteitscentrale in Drogenbos, nabij Brussel, geïnstalleerd moet worden.

De Drogenbos BESS is ENGIE’s derde grootschalige batterijcomplex in België en werd in de vijfde CRM-veiling (capaciteitsremuneratiemechanisme) van het land geselecteerd, waarmee een contract voor 15 jaar werd verzekerd, dat in november 2027 van start gaat.

Communicatie: Teresa Pogliani, +39 340 464 9719, media.relations@nhoa.energy

