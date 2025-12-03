Veeam et HPE étendent leur partenariat stratégique et dévoilent une solution de protection des données de nouvelle génération pour renforcer la résilience des entreprises

BARCELONE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Veeam® Software, n°1 mondial en termes de parts de marché dans le domaine de la résilience des données, a annoncé aujourd’hui une nouvelle étape audacieuse dans son alliance stratégique avec HPE. S’appuyant sur la dynamique de leur partenariat établi en début d’année, HPE et Veeam lancent des solutions intégrées et transformatrices conçues pour offrir aux entreprises une résilience des données radicalement simplifiée.

« La confiance, la résilience et la disponibilité sont les nouvelles devises du monde des affaires », déclare John Jester, directeur des recettes chez Veeam. « Notre partenariat renforcé avec HPE offre aux clients l’agilité et la confiance nécessaires pour protéger, récupérer et exploiter leurs données, où qu’elles se trouvent. »

Les innovations dévoilées par Veeam et HPE incluent :

Protection pour HPE Morpheus VM Essentials Software : le nouveau plug-in d’intégration native de Veeam, actuellement en version bêta et dont la disponibilité générale est prévue début 2026, offre une sauvegarde au niveau de l’image basée sur un hyperviseur pour les machines virtuelles fonctionnant sur VM Essentials. Cette intégration garantit une protection sécurisée et fiable des charges de travail hybrides. HPE a également validé les services de conteneurs HPE Morpheus Enterprise Software en tant que solution compatible avec Veeam, offrant ainsi une protection robuste des charges de travail conteneurisées.

HPE Private Cloud Business Edition avec Veeam Data Platform : les entreprises pourront bientôt déployer HPE Private Cloud Business Edition avec Veeam Data Platform, remplaçant ainsi une protection des données fragmentée et artisanale par une plateforme robuste et transparente. Veeam Data Platform offre une portabilité et une résilience des données inégalées entre VMware et VM Essentials, accélérant le déploiement, simplifiant le support et offrant une expérience considérablement simplifiée.

Efficacité de stockage révolutionnaire avec Veeam Data Platform et HPE StoreOnce : Veeam Data Platform exploite la dernière version de HPE StoreOnce Catalyst pour atteindre une réduction des données pouvant atteindre 60/1, supprimer les limites de sauvegarde incrémentielle et augmenter les vitesses de restauration, ouvrant ainsi la voie à de nouveaux cas d'utilisation du cloud hybride et réduisant le coût total de possession (TCO).

Prise en charge étendue pour HPE Alletra Storage MP B10000 : Veeam Data Platform introduit la prise en charge NVMe pour HPE Alletra Storage MP B10000 et de nouvelles intégrations de snapshots, permettant des sauvegardes plus rapides et une récupération quasi instantanée pour les charges de travail critiques. De nouvelles architectures de référence offrant une immuabilité de bout en bout sur l'ensemble du portefeuille HPE Alletra Storage MP sont attendues prochainement, établissant une nouvelle norme contre les rançongiciels et la perte de données.

Assurer la résilience des données dès la conception : HPE et Veeam lancent deux nouveaux services conjoints : un atelier sur la résilience des données et la posture de sécurité, et une analyse de la maturité des capacités de reprise après sinistre s'appuyant sur le modèle de maturité de la résilience des données (DRMM) de Veeam pour aider les entreprises à évaluer et à renforcer leur cyber-résilience. Ces services s'appuient également sur le portefeuille de solutions de cyber-résilience et l'architecture de référence sous-jacente de HPE Cybersecurity Services.

« L’annonce d’aujourd’hui démontre l’alignement continu et profond entre HPE et Veeam pour éliminer les frictions et les risques liés au cloud hybride et aux environnements d’applications modernes », déclare Patrick Osborne, vice-président principal de la division Hybrid Cloud Technology Acceleration chez HPE. « Ensemble, nous offrons à nos clients une résilience, une simplicité opérationnelle et une innovation inégalées. »

Pour plus d’informations, rendez-vous sur le stand Veeam n° 1110, hall 8, au salon HPE Discover Barcelona. Pour en savoir plus sur Veeam, rendez-vous sur https://www.veeam.com.

À propos de Veeam Software

Veeam®, n° 1 mondial de la résilience des données, estime que chaque entreprise devrait être en mesure de rebondir après une perturbation en ayant confiance et en contrôlant toutes ses données, quand et où elle en a besoin. Veeam appelle cela la résilience radicale, et nous nous efforçons sans relâche de créer des moyens innovants pour aider nos clients à y parvenir.

Les solutions Veeam sont spécialement conçues pour renforcer la résilience des données en assurant leur sauvegarde, leur récupération, leur portabilité, leur sécurité et leur intelligence. Avec Veeam, les responsables informatiques et de la sécurité ont l’esprit tranquille, sachant que leurs applications et leurs données sont protégées et toujours disponibles dans leurs environnements cloud, virtuels, physiques, SaaS et Kubernetes.

Basée à Seattle et implantée dans plus de 30 pays, Veeam protège plus de 550 000 clients dans le monde entier, dont 87 % des entreprises du classement Fortune 500, qui font confiance à Veeam pour assurer la continuité de leurs activités. La résilience radicale commence avec Veeam. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.veeam.com ou suivez Veeam sur LinkedIn @veeam-software et X @veeam.

