Perma-Pipe International Holdings, Inc. garante US$ 52 milhões em concessões no terceiro trimestre e expande sua atuação mundial com centros de dados nos EUA e projetos da Saudi Aramco

THE WOODLANDS, Texas--(BUSINESS WIRE)--A Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ: PPIH) anunciou hoje que garantiu US$ 52 milhões em concessões para projetos durante o terceiro trimestre de 2025, incluindo US$ 30 milhões anunciados anteriormente em setembro. Os US$ 22 milhões adicionais em novas concessões incluem grandes projetos de infraestrutura de centros de dados nos EUA e projetos relacionados à Saudi Aramco, que serão executados a partir das instalações da empresa em Dammam, na Arábia Saudita, recentemente aprovadas.

"Estas concessões evidenciam a crescente demanda que observamos em infraestrutura de missão crítica, sobretudo no setor de centros de dados", disse Marc Huber, Vice-Presidente Sênior para a América do Norte. "Nossas equipes continuam fornecendo recursos técnicos, a capacidade de resposta e a confiabilidade que nossos clientes esperam à medida que expandem suas operações."

Adham Sharkawi, Vice-Presidente Sênior para o Oriente Médio e Norte da África, acrescentou: "O crescimento no Arábia Saudita é uma prioridade estratégica para a Perma-Pipe. As novas concessões com a Saudi Aramco demonstram nossa presença local fortalecida em Dammam e reforçam nosso compromisso em prover produção local, fabricação avançada e valor agregado no país, alinhados com as metas de desenvolvimento regional."

"Estas conquistas ressaltam a solidez da plataforma que construímos e a execução disciplinada que sustenta nosso crescimento", disse Saleh Sagr, Presidente e Diretor Executivo. "A Perma-Pipe continua oferecendo soluções confiáveis ​​e de alto valor em mercados onde desempenho e segurança são essenciais. O impulso que observamos na América do Norte e no Oriente Médio reflete não apenas o aumento da demanda, mas também nossa capacidade de resposta rápida com a experiência em engenharia, a capacidade de produção e as competências locais que distinguem a Perma-Pipe."

A expansão das instalações da Perma-Pipe em Dammam aperfeiçoa as capacidades regionais de fabricação e produção da empresa, possibilitando uma implantação mais rápida de sistemas de tubulação projetados, componentes modulares e soluções industriais integradas para clientes dos setores de energia, serviços públicos e infraestrutura de missão crítica.

Perma-Pipe International Holdings, Inc.

A Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH) é líder mundial em tubulações pré-isoladas e sistemas de detecção de vazamentos para petróleo e gás, aquecimento e resfriamento urbano, entre outras aplicações. A empresa utiliza sua ampla experiência em engenharia e fabricação para desenvolver soluções de tubulação que solucionam desafios complexos referentes ao transporte seguro e eficiente de diversos tipos de líquidos. Ao todo, a Perma-Pipe possui operações em quatorze localidades em sete países.

Declarações prospectivas

Certas declarações e outras informações contidas neste comunicado à imprensa que podem ser identificadas pelo uso de terminologia prospectiva constituem "declarações prospectivas" conforme a Seção 27A da Lei de Valores Mobiliários de 1933, em sua versão alterada, e a Seção 21E da Lei de Bolsa de Valores de 1934, em sua versão alterada, e estão sujeitas às disposições de proteção previstas nestas seções, incluindo, entre outras, declarações sobre o desempenho e as operações futuras esperadas da Empresa. Estas declarações devem ser consideradas sujeitas a vários riscos e incertezas existentes nas operações e no ambiente de negócios da Empresa. Tais riscos e incertezas incluem, entre outros: (i) o impacto do coronavírus ("COVID-19") nos resultados operacionais, na situação financeira e nos fluxos de caixa da Empresa; (ii) flutuações no preço do petróleo e do gás natural e seu impacto no volume de pedidos dos clientes para os produtos da Empresa; (iii) a capacidade da Empresa de cumprir todas as cláusulas de suas linhas de crédito; (iv) a capacidade da Empresa de pagar suas dívidas e renovar as linhas de crédito internacionais que estão expirando; (v) a capacidade da Empresa de executar eficazmente seu plano estratégico e alcançar lucratividade e fluxos de caixa positivos; (vi) o impacto da fragilidade e volatilidade da economia mundial; (vii) flutuações nos preços do aço e a capacidade da Empresa de compensar os aumentos nos preços do aço mediante aumentos nos preços de seus produtos; (viii) o cronograma de recebimento, execução, entrega e aceitação dos pedidos dos produtos da Empresa; (ix) a diminuição dos gastos governamentais em projetos que utilizam os produtos da Empresa e os desafios à liquidez e ao acesso a capital dos clientes não governamentais da Empresa; (x) a capacidade da Empresa de negociar com sucesso acordos de faturamento por etapas para seus grandes contratos; (xi) a política de preços agressivos dos concorrentes existentes e a entrada de novos concorrentes nos mercados em que a Empresa opera; (xii) a capacidade da Empresa de comprar matérias-primas a preços favoráveis ​​e de manter relações benéficas com seus fornecedores; (xiii) a capacidade da Empresa de fabricar produtos sem defeitos ocultos e de recuperar-se de fornecedores que possam fornecer materiais defeituosos à Empresa; (xiv) reduções ou cancelamentos de pedidos incluídos na carteira de pedidos da Empresa; (xv) a capacidade da Empresa de receber um valor a receber relacionado a um projeto no Oriente Médio; (xvi) riscos e incertezas referentes às operações comerciais internacionais da Empresa; (xvii) a capacidade da Empresa de atrair e reter a alta administração e o pessoal-chave; (xviii) a capacidade da Empresa de obter os benefícios esperados de suas iniciativas de crescimento; (xix) a capacidade da Empresa de interpretar mudanças nas regulamentações e legislações tributárias; (xx) a capacidade da Empresa de utilizar seus prejuízos fiscais acumulados; (xxi) reversões de receitas e lucros previamente registrados, resultantes de estimativas imprecisas feitas em relação ao reconhecimento de receita por percentual de conclusão da Empresa; (xxii) a falha da Empresa em estabelecer e manter um controle interno eficaz sobre os relatórios financeiros; e (xxiii) o impacto de ameaças à segurança cibernética nos sistemas de tecnologia da informação da Empresa. Os acionistas, potenciais investidores e demais leitores são instados a considerar estes fatores com cuidado ao avaliar as declarações prospectivas e advertidos a não depositar confiança indevida nestas declarações. As declarações prospectivas aqui contidas são válidas apenas na data deste comunicado à imprensa e não assumimos nenhuma obrigação de atualizar publicamente quaisquer declarações prospectivas, seja em decorrência de novas informações, eventos futuros ou outros fatores. Informações mais detalhadas sobre os fatores que podem afetar nosso desempenho podem ser encontradas em nossas apresentações à Comissão de Valores Mobiliários dos EUA (SEC), disponíveis em https://www.sec.gov e na seção Centro do Investidor dE nosso site http://investors.permapipe.com.

