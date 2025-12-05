Andersen Consulting amplia le sue capacità di trasformazione digitale

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting ha sottoscritto un accordo di collaborazione con Neit Consulting, un'azienda che si dedica all'ottimizzazione delle operazioni, all'integrazione di tecnologie intelligenti e all'accelerazione della maturità digitale per i clienti.

Neit Consulting è un'azienda di consulenza aziendale con sede nella Repubblica Ceca con oltre 20 anni di esperienza, che offre servizi di consulenza informatica e aziendale con certificazione ISO nei settori di analisi dei dati, gestione delle prestazioni e ottimizzazione dei processi. Con la collaborazione di oltre 200 consulenti, l'azienda fornisce assistenza a clienti, tra cui banche globali, assicuratori, aziende manifatturiere ed enti pubblici per offrire consulenza aziendale, implementazione di sistemi informatici e assistenza ai sistemi sul lungo termine. Neit Consulting si rivolge a clienti su scala globale, con particolare attenzione all'armonizzazione delle capacità digitali con esigenze operative complesse.

"Questa collaborazione rappresenta un importante passo in avanti per quanto riguarda la portata dei servizi offerti ai nostri clienti", ha dichiarato Tomáš Niederle, direttore vendite di Neit Consulting. "La presenza globale di Andersen e il suo approccio multidisciplinare, associati alla nostra competenza tecnica e all'esperienza nella regione, creano una piattaforma potente per offrire cambiamenti trasformativi su larga scala".

"Neit Consulting offre una combinazione unica di competenze specifiche e di mentalità pratica e orientata all'implementazione", ha dichiarato Mark L. Vorsatz, presidente globale e CEO di Andersen. "La sua capacità di modernizzare sistemi centrali e ottimizzare le operazioni è perfettamente in sintonia con la nostra missione di aiutare i clienti a raggiungere agilità, efficienza e comprensione nella loro guida."

Andersen Consulting è una società di consulenza globale che offre una suite completa di servizi che comprendono strategia aziendale, trasformazione commerciale, tecnologica e dell'IA, oltre a soluzioni per il capitale umano. Andersen Consulting si integra con il modello di servizio multidimensionale di Andersen Global, offrendo competenze del massimo livello nei settori di consulenza, fiscale, legale, delle valutazioni, della mobilità globale e consultivo su una piattaforma globale con più di 44.000 professionisti a livello mondiale e una presenza in oltre 600 sedi attraverso le sue società membro e società collaboratrici. Andersen Consulting Holdings LP è una società in accomandita semplice e offre soluzioni di consulenza tramite le sue società membro e collaboratrici in tutto il mondo.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.