Pace被Prudential Financial选中，以智能体AI助力其实现保险业务自动化

纽约--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 保险行业智能体工作平台Pace被Prudential的个人寿险(ILI)业务选中，助力其简化并改进服务交付流程。

目前，Pace由AI驱动的智能体已在Prudential的ILI业务中投入使用，不仅简化了保单服务流程，还为质量保证工作提供支持。首批自动化系统已正式上线，将承担数千小时的工作任务。

Pace首席执行官Jamie Cuffe表示：“我们与Prudential的合作，充分展现了AI如何能够转化为战略优势。如今，我们的AI智能体已在实际业务场景中为其优秀团队提供支持，以卓越的准确性、速度和规模化能力交付服务，这让我们倍感振奋。”

Pace与Prudential旗下ILI业务的这份多年合作协议最初以试点项目形式启动。在试点阶段，该方案在提升业务速度和运营效率方面展现出显著成效，随后迅速进入全面投产阶段。

Prudential旗下ILI业务的客户获取副总裁Sara Atkinson表示：“在客户获取流程现代化的道路上，我们迈出了重要一步。借助自动化系统，我们的团队现在有更多时间专注于维护客户关系，这与Prudential为客户和消费者提供行业领先体验的整体目标高度契合。”

关于PACE

Pace是面向保险行业的智能体工作平台。Pace的AI智能体能够自主操作内部应用程序、跨文档进行逻辑推理并自动拨打电话，从而将过去由业务流程外包商(BPO)处理的任务实现自动化。Pace与多家领先保险公司合作，处理核保材料接收、保单服务、理赔处理和数据录入等关键保险业务流程。如需了解更多信息，请访问withpace.com。

