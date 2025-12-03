Perma-Pipe International Holdings, Inc.第三季度赢得5200万美元合同，通过美国数据中心及Saudi Aramco项目拓展全球业务版图

德州伍德兰兹--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Perma-Pipe International Holdings, Inc. (NASDAQ: PPIH)今日宣布，2025年第三季度赢得5200万美元项目合同，其中包括此前于9月份公布的3000万美元合同。新增的2200万美元合同涵盖美国大型数据中心基础设施项目，以及将由公司近期获批的沙特阿拉伯达曼工厂执行的Saudi Aramco相关项目。

北美高级副总裁Marc Huber表示：“这些合同印证了关键任务基础设施领域的需求正加速增长，尤其是在数据中心行业。随着客户不断扩大业务规模，我们的团队持续提供他们所期望的技术能力、响应速度和可靠性。”

中东和北非地区高级副总裁Adham Sharkawi补充道：“沙特阿拉伯王国的业务增长是Perma-Pipe的战略重点。此次获得Saudi Aramco的新合同，表明我们在达曼地区的本地布局得到了加强，并巩固了我们致力于提供本地化生产、先进制造和符合区域发展目标的本土价值的承诺。”

Perma-Pipe总裁兼首席执行官Saleh Sagr表示：“这些合同的签订凸显了我们所搭建平台的实力，以及支撑本公司增长的严谨执行力。Perma-Pipe持续在对性能和安全有着严格要求的市场中提供可靠的高价值解决方案。北美和中东地区呈现的增长势头，不仅反映了不断增长的需求，也体现了我们凭借让Perma-Pipe脱颖而出的工程专长、制造产能和本地化能力快速响应市场需求的能力。”

Perma-Pipe扩建后的达曼工厂将提升公司在该地区的制造和加工能力，为能源、公用事业和关键任务基础设施客户更快地部署工程管道系统、模块化组件和一体化工业解决方案。

关于Perma-Pipe International Holdings, Inc.

Perma-Pipe International Holdings, Inc. (Nasdaq: PPIH)是面向石油和天然气、区域供热和制冷以及其他应用的预保温管道和泄漏检测系统的全球领导者。公司利用其广泛的工程和制造专长开发管道解决方案，以解决多种液体安全高效运输的复杂挑战。Perma-Pipe在总计七个国家的14个地点开展业务。

前瞻性陈述

本新闻稿中包含的某些陈述和其他信息可以通过使用前瞻性术语来识别，构成《1933年证券法》（修订版）第27A条和《1934年证券交易法》（修订版）第21E条所定义的“前瞻性陈述”，并受到其中包含的安全港条款的约束，包括但不限于有关公司未来预期业绩和运营的陈述。这些陈述应被视为受到公司运营和业务环境中存在的许多风险和不确定性的影响。此类风险和不确定性包括但不限于以下内容：(i)新冠病毒("COVID-19")疫情对公司经营业绩、财务状况和现金流的影响；(ii)石油和天然气价格的波动及其对公司产品的客户订单量的影响；(iii)公司遵守其信贷安排中所有承诺的能力；(iv)公司偿还债务和延长到期国际信贷安排的能力；(v)公司有效执行其战略计划并实现盈利能力和正现金流的能力；(vi)全球经济疲软和波动的影响；(vii)钢材价格的波动以及公司通过提高产品价格来抵消钢材价格上涨的能力；(viii)公司产品的订单接收、执行、交付和验收的时间；(ix)政府在使用公司产品的项目上的支出减少，以及公司非政府客户的流动性和资金获取渠道方面的挑战；(x)公司成功协商其大型合同的按进度计费安排的能力；(xi)现有竞争对手的激进定价和新竞争对手进入公司经营的市场；(xii)公司以优惠的价格购买原材料并与供应商保持互惠关系的能力；(xiii)公司制造无潜在缺陷的产品的能力，以及向可能向公司提供有缺陷材料的供应商追偿的能力；(xiv)公司订单储备中的订单减少或取消；(xv)公司收取与中东项目相关的应收账款的能力；(xvi)与公司国际业务运营相关的风险和不确定性；(xvii)公司吸引和留住高级管理层和关键人员的能力；(xviii)公司实现其增长计划的预期收益的能力；(xix)公司解释税务法规和立法变化的能力；(xx)公司使用其净经营亏损结转的能力；(xxi)由于与公司完成百分比(percentage-of-completion)收入确认相关的不准确估计而导致先前记录的收入和利润的冲销；(xxii)公司未能建立和维持对财务报告的有效内部控制；以及(xxiii)网络安全威胁对公司信息技术系统的影响。请股东、潜在投资者和其他读者在评估前瞻性陈述时仔细考虑这些因素，并注意不要过分依赖此类前瞻性陈述。此处所做的前瞻性陈述仅反映本新闻稿发布之日的情况。无论是由于新信息、未来事件还是其他原因，我们概不承担公开更新任何前瞻性陈述的义务。有关可能影响我们业绩的因素的更多详细信息，请参阅我们向美国证券交易委员会提交的文件，这些文件可在https://www.sec.gov以及我们网站的“投资者中心”(Investor Center)部分(http://investors.permapipe.com)获取。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。