Eventbrite sluit definitieve overeenkomst met Bending Spoons voor overname ter waarde van ongeveer 500 miljoen dollar om de volgende groeifase van Eventbrite te versnellen

Eventbrite, Inc. (NYSE: EB), de toonaangevende wereldwijde marktplaats voor gedeelde ervaringen, heeft vandaag bekendgemaakt dat het een definitieve overeenkomst heeft gesloten om te worden overgenomen door Bending Spoons. De volldige transactie heeft een contante waarde van ongeveer 500 miljoen dollar. De overname is onderworpen aan de gebruikelijke voorwaarden en goedkeuringen, waaronder goedkeuringen van regelgevende instanties en goedkeuring door de aandeelhouders van Eventbrite.

“Eventbrite loopt al twee decennia voorop in de ervaringseconomie en helpt tientallen miljoenen mensen bij het creëren, ontdekken en bijwonen van onvergetelijke evenementen,” aldus Luca Ferrari, CEO en medeoprichter van Bending Spoons.

