MUSASHI JAPAN pone en marcha la "Campaña de regalos 2025", una tradición navideña que rinde homenaje a la artesanía con regalos significativos

TOKIO--(BUSINESS WIRE)--MUSASHI JAPAN by TAIMATSU anuncia el regreso de su celebración de fin de año, denominada la Campaña de regalos 2025, una tradición estacional que transforma las compras navideñas en una experiencia de agradecimiento, artesanía y generosidad cultural.

En lugar de hacer hincapié en los descuentos, MUSASHI abraza la filosofía de que el verdadero valor reside en las herramientas que perduran y en los gestos que las acompañan. Por eso, la campaña de este año invita a los clientes a descubrir aquellos regalos que enriquecen su arte en la cocina, cada uno de ellos cuidadosamente seleccionado para asegurar la longevidad y el rendimiento de cada cuchillo de Musashi.

Inspirada en el principio japonés conocido como omotenashi, la campaña les ofrece a los clientes regalos por niveles, en función del importe total de su compra, lo que garantiza que cada contribución sea recibida con gratitud y sentido del propósito.

Del 2 al 25 de diciembre de 2025, los clientes que realicen sus compras en las tiendas MUSASHI JAPAN recibirán:

Nivel 1: Aceite y removedor de óxido.

Herramientas de mantenimiento prácticas que mantienen las hojas limpias y protegidas para su uso diario.

Nivel 2: Piedra de afilar Musashi

Una piedra de afilar de primera calidad que restaura la precisión de todo tipo de filos y anima a los clientes a cuidar sus cuchillos.

Nivel 3: Tabla de picar Musashi Japan

Una tabla de cortar elaborada con suma atención, creada para sustentar el equilibrio y la delicadeza de los cuchillos Musashi y servir de base para un entorno de cocina especializado.

La campaña está unificada a nivel mundial y habrá expresiones localizadas en cada región:

* A nivel mundial y en Estados Unidos: Gift Campaign 2025

* Alemania: Geschenkaktion 2025

* Francia: Campagne Cadeaux 2025

* España: Campaña de Regalos 2025

El mensaje será el mismo en todos los mercados: Regalar un producto de Musashi es regalar herramientas que inspiran habilidad, confianza y compromiso con el oficio.

Al respecto, el director creativo Stefan Kitanovikj comentó sobre la intención que hay detrás de esta iniciativa:

"Elegir un cuchillo de MUSASHI JAPAN es un compromiso con el dominio de la técnica. Los regalos de esta campaña son un homenaje a esa trayectoria. Animan a nuestros clientes a cocinar con intención, respetar sus herramientas y elevar su arte culinario".

Para más información, visitewww.musashihamono.com

