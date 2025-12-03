CorriXR Therapeutics, InhaTarget Therapeutics en Merxin Ltd kondigen strategische samenwerking aan voor de ontwikkeling van een inhalatiebehandeling tegen longkanker

NEWARK, Del.--(BUSINESS WIRE)--CorriXR Therapeutics, een op oncologie gericht biotherapeutisch bedrijf dat pioniert met een baanbrekende technologie voor het platform voor genbewerking, InhaTarget Therapeutics, een bedrijf dat zich toelegt op de vroege ontwikkeling en klinische validatie van innovatieve behandelingen van longziekten door middel van inhalatie, en Merxin Ltd, een ontwerper en leverancier van inhalatieapparaten, zijn een strategische samenwerking aangegaan om een baanbrekende inhalatie-gentherapie voor longkanker te ontwikkelen.

Het partnerschap maakt gebruik van het eigen CRISPR-gebaseerde genbewerkingsplatform van CorriXR dat zich richt op NRF2, het eigen formuleringsplatform en de ruime ervaring in de ontwikkeling van longgeneesmiddelen van InhaTarget, en de geavanceerde inhalatieapparatuurtechnologie van Merxin Ltd.

