H2O Innovation s’associe à Fathom Water pour soutenir le marché des semi-conducteurs

QUÉBEC--(BUSINESS WIRE)--C’est avec fierté qu’H 2 O Innovation inc. (« H 2 O Innovation » ou la « Société ») annonce la signature d’un contrat de partenariat exclusif avec Fathom Water Corporation (« Fathom ») qui leur permettra d’entreprendre, de proposer et de réaliser conjointement des projets de traitement et de réutilisation des eaux usées pour l’industrie nord-américaine des semi-conducteurs. Cette collaboration stratégique permet de mettre en commun le réseau de partenaires et la connaissance approfondie du secteur de Fathom avec le savoir-faire technique d’H 2 O Innovation en matière de conception et de fabrication de systèmes de traitement d’eau et des eaux usées utilisant des technologies membranaires.

La demande mondiale en puces ne cesse de croître, alimentée par l’essor des véhicules électriques, la montée en puissance de l’intelligence artificielle et l’évolution des technologies. Cette hausse fait grimper la consommation d’eau liée à la fabrication des semi-conducteurs en Amérique du Nord à des niveaux sans précédent. Pour répondre à cette pression, les fabricants misent de plus en plus sur des solutions avancées de traitement et de réutilisation de l’eau, afin de réduire leur empreinte hydrique, de récupérer cette ressource précieuse et d’assurer la continuité de leurs opérations dans les régions où l’eau se fait rare.

Fathom apporte une vaste expérience dans le secteur des semi-conducteurs et une compréhension approfondie des exigences de l’industrie. L’équipe dirigera le développement commercial, assurera l’intégration des technologies de processus complémentaires et supervisera l’exécution globale des projets. La réputation de Fathom et ses relations de longue date dans l’industrie lui ouvrent des portes auprès de clients clés et de partenaires stratégiques, ce qui lui permet de fournir des solutions de traitement de l’eau avancées et fiables.

« Les usines de fabrication de semi-conducteurs se fient sur la fiabilité de leurs systèmes à toutes les étapes du développement d’un projet, et notre équipe comprend cela mieux que quiconque. Nous concevons des systèmes qui permettent aux usines de fonctionner de manière durable, tout en maintenant des performances maximales. S’associer à H 2 O Innovation soutient cette mission. Leur expertise en matière de technologie membranaire et leurs capacités de fabrication aux États-Unis complètent parfaitement l’expertise de Fathom et son excellence opérationnelle. Ensemble, nous pourrons offrir de nouvelles solutions dont l’industrie a vraiment besoin », a affirmé Nate Haralson, chef de la direction chez Fathom Water.

De son côté, H 2 O Innovation assurera le bon déroulement des projets, notamment par la fourniture de documentation d’ingénierie détaillée. Elle prendra également en charge les services continus et les consommables, qui améliorent la performance et la fiabilité des systèmes de filtration membranaire au fil du temps. Dans ses installations de production aux États-Unis, notamment à Minneapolis, H 2 O Innovation effectue la fabrication et l’assemblage de systèmes de traitement de l’eau sur châssis, ainsi que le soudage et le montage de panneaux. Ces atouts permettent à H 2 O Innovation de répondre aux besoins variés en matière de traitement de l’eau et des eaux usées avec assurance et précision.

« Plus que jamais, fournir des solutions fiables en matière de traitement de l’eau est essentiel pour soutenir l’innovation technologique et l’excellence manufacturière dans l’industrie des semi-conducteurs. Nous associer à Fathom nous permettra d’offrir aux fabricants du secteur des systèmes de traitement de l’eau à la fine pointe de la technologie et qui répondent aux normes de pureté les plus strictes », a ajouté Frédéric Dugré, président et chef de la direction chez H 2 O Innovation.

À propos d’H 2 O Innovation inc.

H 2 O Innovation offre des solutions complètes pour l’eau et a pour mission d’aider les communautés et les industries à résoudre leurs problèmes les plus urgents en matière d’eau. Guidée par son objectif de simplifier l’eau, la Société apporte de la valeur grâce à quatre piliers synergiques : Technologies de traitement d’eau et services (WTS), Produits de spécialité (SP), Opération et maintenance (O&M) et Développement d’infrastructure en eau (WID). La Société fournit des équipements, des produits chimiques, des consommables et des services à long terme qui contribuent au cycle de vie complet de l’eau, des eaux usées et de la réutilisation de l’eau. Chaque jour, H 2 O Innovation fournit à son équipe les ressources et le soutien nécessaires pour surpasser les attentes des clients. En intégrant innovation et excellence opérationnelle, H 2 O Innovation se positionne comme un partenaire mondial de confiance pour assurer une gestion durable de l’eau. Pour plus d’informations, visitez H 2 O Innovation.

À propos de Fathom Water

Fathom Water est la première entreprise au monde à se consacrer exclusivement aux logiciels destinés au secteur de l’eau afin de répondre aux exigences les plus strictes en matière de fabrication. Fathom allie une solide expertise en ingénierie des procédés à une intelligence artificielle agentive pour concevoir, déployer et optimiser des systèmes hydrauliques essentiels qui alimentent les fabricants de semi-conducteurs et de batteries, les centres de données et d’autres industries de la nouvelle génération. Avec une équipe qui a réalisé certaines des stations d’épuration les plus complexes et les plus performantes au monde, Fathom réinvente la chaîne d’approvisionnement en eau avec rapidité, intelligence et fiabilité. Pour en savoir plus, rendez-vous sur fathomwater.com.