Andersen Consulting breidt aanwezigheid uit door samenwerking met Hilal Technology

Andersen Consulting sluit een samenwerkingsovereenkomst met Hilal Technology waarmee het zijn capaciteiten op het gebied van digitale infrastructuur, cyberbeveiliging en AI wil versterken.

Hilal Technology is aanwezig in Bahrein, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Oman en India en levert een volledig spectrum aan digitale infrastructuur en beheerde diensten op het gebied van cloud computing, cyberbeveiliging, enterprise AI en systeemintegratie. Het aanbod omvat clouddiensten, beveiliging en netwerkoperaties, implementatie van ERP- en toepassingen en de ontwikkeling van generatieve AI-mogelijkheden. Met een team van meer dan 250 professionals ondersteunt het bedrijf een breed scala aan sectoren, waaronder financiële dienstverlening, olie en gas, logistiek en overheid.

"Transformatie is meer dan alleen systemen, het gaat om paraatheid, vertrouwen en voortdurende samenwerking", aldus Roshan George, directeur van Hilal Technology. "We zijn verheugd om samen te werken met Andersen Consulting en schaalbare oplossingen te leveren die aansluiten bij het tempo van de digitale evolutie in de regio."

"Hilal Technology biedt oplossingen die een aanvulling vormen op ons wereldwijde platform", aldus Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Hun multidisciplinaire, uitvoeringsgerichte aanpak sluit naadloos aan bij ons streven om klanten te helpen op grote schaal te moderniseren en resultaten te versnellen, terwijl risico's tot een minimum worden beperkt."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op gebied van consulting, belastingen, juridische zaken, waarderingen, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 44.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 600 locaties via zijn lid- en samenwerkingsfirma's. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lid- en samenwerkingsfirma's overal ter wereld.

