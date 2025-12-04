-

Andersen Consulting breidt aanwezigheid uit door samenwerking met Hilal Technology

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting sluit een samenwerkingsovereenkomst met Hilal Technology waarmee het zijn capaciteiten op het gebied van digitale infrastructuur, cyberbeveiliging en AI wil versterken.

Hilal Technology is aanwezig in Bahrein, Saoedi-Arabië, de Verenigde Arabische Emiraten, Oman en India en levert een volledig spectrum aan digitale infrastructuur en beheerde diensten op het gebied van cloud computing, cyberbeveiliging, enterprise AI en systeemintegratie. Het aanbod omvat clouddiensten, beveiliging en netwerkoperaties, implementatie van ERP- en toepassingen en de ontwikkeling van generatieve AI-mogelijkheden. Met een team van meer dan 250 professionals ondersteunt het bedrijf een breed scala aan sectoren, waaronder financiële dienstverlening, olie en gas, logistiek en overheid.

"Transformatie is meer dan alleen systemen, het gaat om paraatheid, vertrouwen en voortdurende samenwerking", aldus Roshan George, directeur van Hilal Technology. "We zijn verheugd om samen te werken met Andersen Consulting en schaalbare oplossingen te leveren die aansluiten bij het tempo van de digitale evolutie in de regio."

"Hilal Technology biedt oplossingen die een aanvulling vormen op ons wereldwijde platform", aldus Mark L. Vorsatz, wereldwijd voorzitter en CEO van Andersen. "Hun multidisciplinaire, uitvoeringsgerichte aanpak sluit naadloos aan bij ons streven om klanten te helpen op grote schaal te moderniseren en resultaten te versnellen, terwijl risico's tot een minimum worden beperkt."

Andersen Consulting is een wereldwijd adviesbureau dat een uitgebreid dienstenpakket biedt, variërend van bedrijfsstrategie, bedrijfsvoering, technologie en AI-transformatie, tot oplossingen voor menselijk kapitaal. Andersen Consulting integreert met het multidimensionale servicemodel van Andersen Global en levert expertise van wereldklasse op gebied van consulting, belastingen, juridische zaken, waarderingen, wereldwijde mobiliteit en advies op een wereldwijd platform met meer dan 44.000 professionals wereldwijd en een aanwezigheid op meer dan 600 locaties via zijn lid- en samenwerkingsfirma's. Andersen Consulting Holdings LP is een commanditaire vennootschap en biedt adviesoplossingen via zijn lid- en samenwerkingsfirma's overal ter wereld.

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchDanishPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting breidt mogelijkheden voor digitale transformatie uit

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting sluit een samenwerkingsovereenkomst met Neit Consulting, een bedrijf dat zich richt op het stroomlijnen van bedrijfsprocessen, het integreren van slimme technologieën en het versnellen van digitale volwassenheid voor klanten. Neit Consulting is een bedrijfsadviesbureau gevestigd in Tsjechië met meer dan 20 jaar ervaring in het leveren van ISO-gecertificeerde IT- en bedrijfsadviesdiensten op het gebied van data-analyse, prestatiebeheer en proce...

Andersen Consulting verbetert platform met Peers Technology + Consulting

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting voegt het samenwerkende bedrijf Peers Consulting + Technology toe, een Braziliaans bedrijf dat bekend staat om het versnellen van strategische veranderingen door middel van digitale innovatie en geavanceerde analyses. Peers, opgericht in 2012, levert end-to-end-diensten die strategisch inzicht combineren met digitale uitvoering. Het aanbod omvat geavanceerde analyse en generatieve AI, IT-strategie, klantervaring, financiën, cyberbeveiliging, d...

Andersen Consulting versterkt capaciteiten met BMA

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting breidt zijn capaciteiten op het gebied van duurzaamheid en bedrijfstransformatie uit door middel van een samenwerkingsovereenkomst met BMA, een in Zuid-Afrika gevestigd bedrijf dat zich inzet voor het bevorderen van het concurrentievermogen van de productiesector en inclusieve industriële groei. BMA is meer dan twintig jaar geleden opgericht en werkt samen met overheden en ontwikkelingsorganisaties om een duurzame industriële concurrentieposit...
Back to Newsroom