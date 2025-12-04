Xsolla bevordert wereldwijd gamingonderwijs en innovatie in samenwerking met HP

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, een wereldwijd opererend bedrijf dat ontwikkelaars helpt bij het lanceren, uitbreiden en rendabel maken van hun games, heeft vandaag aangekondigd dat het een strategische samenwerking met HP aangaat om onderwijs, technologie en ondernemerschap in de wereldwijde game-industrie met elkaar te verbinden.

De samenwerking combineert het leerplatform Gaming Garage van HP met Accelerator van Xsolla om een end-to-end ecosysteem te creëren waarmee aspirant-ontwikkelaars kunnen leren, bouwen en hun eigen studio's kunnen lanceren. De integratie fungeert als een katalysator voor wereldwijde innovatiemogelijkheden en introduceert op grote schaal nieuwe modellen voor game-onderwijs, incubatie en professionele ontwikkeling.

Het programma omvat proefprogramma's die van start gaan in Saoedi-Arabië, Azerbeidzjan en de Verenigde Arabische Emiraten, met als doel wereldwijd meer dan 100.000 studenten en jonge makers te bereiken. De volgende vier belangrijke aandachtsgebieden zijn in kaart gebracht om de groei en kansen voor ontwikkelaars wereldwijd te stimuleren:

Geïntegreerde leerkaders – Een combinatie van de vijf certificaatcursussen van HP Gaming Garage in Game Design, Esports Management, Programming, Generative AI en Cybersecurity met de praktische begeleiding, ondersteuning bij publicatie en training in bedrijfsvoorbereiding van Xsolla Accelerator.

– Een combinatie van de vijf certificaatcursussen van HP Gaming Garage in Game Design, Esports Management, Programming, Generative AI en Cybersecurity met de praktische begeleiding, ondersteuning bij publicatie en training in bedrijfsvoorbereiding van Xsolla Accelerator. Accelerator- en incubatorprogramma's – Geeft opkomende ontwikkelaars rechtstreeks toegang tot het accelerator-ecosysteem van Xsolla, dat mentorschap, financieringsmogelijkheden, investeringsgereedheid en duurzame studio-oprichting biedt.

– Geeft opkomende ontwikkelaars rechtstreeks toegang tot het accelerator-ecosysteem van Xsolla, dat mentorschap, financieringsmogelijkheden, investeringsgereedheid en duurzame studio-oprichting biedt. Innovatie- en samenwerkingsinitiatieven – Maakt kennis met wereldwijde innovatiehubs en educatieve initiatieven die samenwerking tussen experts uit de industrie, docenten en aspirant-ontwerpers bevorderen.

– Maakt kennis met wereldwijde innovatiehubs en educatieve initiatieven die samenwerking tussen experts uit de industrie, docenten en aspirant-ontwerpers bevorderen. Toegang tot HP Gaming Garage-bronnen – Levert HP's onderwijsmodules gratis aan via de leernetwerken van Xsolla om de wereldwijde ontwikkelaarsgemeenschap te ondersteunen.

“Samen met HP bouwen we meer dan alleen een alliantie; we leggen de basis voor de volgende generatie ontwikkelaars“, aldus Justin Berenbaum, SVP, Global Industry Relations & Funding bij Xsolla. ”Van onderwijs tot incubatie tot investeringen, deze samenwerking verbindt alle fasen van het ontwikkelaarstraject en biedt nieuwe kansen voor makers in alle uithoeken van de wereld.“

“Door samen te werken met Xsolla kunnen we ons gezamenlijke doel bereiken om het toekomstige gaming-ecosysteem vorm te geven door toegankelijke en impactvolle leermogelijkheden te bieden”, aldus Mayank Dhingra, directeur en wereldwijd hoofd Onderwijs en Strategie bij HP. “Dankzij de integratie van het leerplatform Gaming Garage van HP met de programma's Accelerator en Curine Academy van Xsolla kunnen we aspirant-ontwikkelaars een uitgebreid traject bieden en hen voorzien van essentiële middelen om zich voor te bereiden op de toekomst en hun ideeën om te zetten in concrete resultaten.”

Het gezamenlijke initiatief stemt het onderwijs af op de infrastructuur van de sector en vergroot zo de kansen voor talent om door te breken in de game-industrie. Het overbrugt de kloof tussen opleiding en carrière en zorgt ervoor dat creativiteit, innovatie en ondernemerschap binnen handbereik blijven voor ontwikkelaars overal ter wereld.

“Deze samenwerking met HP betekent een belangrijke stap voorwaarts in het opbouwen van de wereldwijde infrastructuur die gamemakers ondersteunt”, aldus Rytis Joseph Jan, SVP Global Strategic Initiatives & Partnerships bij Xsolla. “Door onderwijs, technologie en investeringen met elkaar te verbinden, helpen we de volgende generatie talent te vormen en versnellen we de oprichting van duurzame studio's en innovatieve projecten over de hele wereld. Samen zorgen we ervoor dat geweldige ideeën de kans krijgen om tot bloei te komen, ongeacht de oorsprong ervan.”

Ga voor meer informatie over de Xsolla Accelerator-programma's en het HP-initiatief naar: xsolla.pro/HP

Over Xsolla

Xsolla is een wereldwijd handelsbedrijf met een robuuste en krachtige set tools en services speciaal ontworpen om de uitdagingen van de videogame-industrie op te lossen. Van indie tot AAA werken bedrijven samen met Xsolla om hen te helpen bij het financieren, distribueren, op de markt brengen en te gelde maken van hun games. Xsolla gelooft in de toekomst van videogames en is vastbesloten om kansen samen te brengen en makers voortdurend met nieuwe middelen te ondersteunen. Xsolla is gevestigd en geregistreerd in Los Angeles, Californië, en opereert als merchant of record. Het bedrijf heeft meer dan 1500 gameontwikkelaars geholpen om meer spelers te bereiken en hun bedrijf wereldwijd te laten groeien. Met meer manieren om te verdienen en te winnen, hebben ontwikkelaars alles wat ze nodig hebben om van het spel te genieten.

Ga voor meer informatie naar xsolla.com

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.