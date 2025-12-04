Xsolla soutient l'éducation et l'innovation dans le gaming en collaboration avec HP

LOS ANGELES--(BUSINESS WIRE)--Xsolla, une société mondiale de commerce de jeux vidéo de premier plan qui aide les développeurs à lancer, développer et monétiser leurs jeux, annonce aujourd'hui une relation stratégique avec HP pour connecter l'éducation, la technologie et l'entrepreneuriat dans l'industrie mondiale des jeux.

La collaboration combine la plateforme d'apprentissage Gaming Garage de HP avec l’accélérateur de Xsolla pour créer un écosystème de bout en bout qui permet aux futurs créateurs d’apprendre, de construire et de lancer leurs propres studios. L'intégration agit comme un catalyseur pour les opportunités mondiales d'innovation, en introduisant de nouveaux modèles pour l'éducation en matière de gaming, l'incubation et le développement professionnel à grande échelle.

Le programme comprend des programmes pilotes commençant en Arabie saoudite, en Azerbaïdjan et aux Émirats arabes unis dans le but d'atteindre plus de 100 000 étudiants et jeunes créateurs dans le monde. Il existe quatre domaines clés conçus pour stimuler la croissance et les opportunités des développeurs dans le monde entier :

Cadres d’apprentissage intégrés : combinent les cinq cours certifiés de HP Gaming Garage en matière de conception de jeux, de gestion des sports électroniques, de programmation, d’IA générative et de cybersécurité avec le mentorat pratique, le soutien à la publication et la formation à la préparation commerciale de Xsolla Accelerator.

« En collaboration avec HP, nous construisons plus qu’une alliance ; nous créons une base pour la prochaine génération de développeurs », déclare Justin Berenbaum, vice-président principal, relations mondiales avec l'industrie et financement, Xsolla. « De l’éducation à l’incubation en passant par l’investissement, cette union relie toutes les étapes du parcours d’un développeur et offre de nouvelles possibilités aux créateurs des quatre coins du monde. »

« L’association avec Xsolla nous permet d’atteindre notre objectif commun de façonner le futur écosystème du jeu en offrant des possibilités d’apprentissage accessibles et efficaces », déclare Mayank Dhingra, directeur et responsable mondial des activités et de la stratégie en matière d’éducation chez HP. « En intégrant la plateforme d’apprentissage Gaming Garage de HP aux programmes Accelerator et Curine Academy de Xsolla, nous offrirons un cadre complet aux futurs développeurs et fournirons des ressources essentielles pour les préparer à l’avenir et transformer leurs idées en réalisations concrètes. »

En alignant l'éducation sur l'infrastructure de l'industrie, l'initiative conjointe élargit la façon dont les talents entrent et prospèrent dans l'écosystème des jeux, comblant le fossé entre l'apprentissage et le lancement, et veillant à ce que la créativité, l'innovation et l'entrepreneuriat restent à la portée des développeurs partout dans le monde.

« Cette collaboration avec HP représente un puissant pas en avant dans la construction de l’infrastructure mondiale qui donne aux créateurs de jeux les moyens d’agir », déclare Rytis Joseph Jan, vice-président principal des initiatives stratégiques mondiales et des partenariats chez Xsolla. « En reliant l’éducation, la technologie et les investissements, nous contribuons soutenir la prochaine génération de talents et à accélérer la création de studios durables et de projets innovants dans le monde entier. Ensemble, nous veillons à ce que les grandes idées, quelle que soit leur origine, aient la possibilité de prospérer. »

