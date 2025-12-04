-

Andersen Consulting透過與Hilal Technology合作擴大業務布局

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與Hilal Technology簽署合作協議，以強化其在數位基礎設施、網路安全和AI領域的服務能力。

Hilal Technology業務遍及巴林、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、阿曼和印度，提供涵蓋雲端運算、網路安全、企業AI和系統整合的全方位數位基礎設施服務和代管服務。其服務範圍包括雲端服務、安全與網路營運、企業資源規劃(ERP)和應用程式實施，以及生成式AI能力開發。該公司擁有超過250名專業人員，為金融服務、石油天然氣、物流和政府等多個產業提供支援。

Hilal Technology董事Roshan George表示：「轉型不止關乎系統，更關乎準備程度、信任和持續合作。我們很高興能與Andersen Consulting攜手合作，提供可擴充的解決方案，以跟上該地區數位變革的步伐。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Hilal Technology提供的解決方案與我們的全球平台相得益彰。其跨領域、注重執行的方法與我們協助客戶大規模實現現代化、加快成果交付，同時最大限度降低風險的承諾高度契合。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技、AI轉型以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過44,000名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在600多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

Industry:

Andersen Consulting

Release Versions
EnglishSpanishPortugueseGermanFrenchItalianDutchDanishPolishChinese TraditionalChinese SimplifiedJapanese

Contacts

mediainquiries@Andersen.com

More News From Andersen Consulting

Andersen Consulting擴大數位化轉型能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與Neit Consulting簽署合作協議，後者是一家專注於精簡營運流程、整合智慧技術並加快客戶數位化成熟度的公司。 Neit Consulting是總部位於捷克共和國的商業顧問公司，擁有超過20年的經驗，提供經ISO認證的IT及商業顧問服務，涵蓋資料分析、績效管理和流程最佳化等領域。公司擁有200多名顧問，透過商業顧問、IT系統實施和長期系統支援，為全球銀行、保險公司、製造企業和公共機構等客戶提供服務。Neit Consulting服務全球客戶，專注於讓數位化能力與複雜的營運需求相匹配。 Neit Consulting銷售總監Tomáš Niederle表示：「此次合作代表我們為客戶所提供的服務範圍向前邁出了重要一步。Andersen的全球布局和跨領域合作模式，結合我們的技術深度和區域經驗，將建構一個強大的平台，協助客戶大規模實現轉型變革。」 Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Neit Consulting獨一無二地融合了特定領域的專業知識和...

Andersen Consulting與Peers Technology + Consulting攜手合作以強化平台能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting新增合作公司Peers Consulting + Technology，這家巴西公司以透過數位創新和先進分析加快策略性變革而著稱。 Peers成立於2012年，提供端對端服務，將策略洞察與數位執行相結合。其服務涵蓋先進分析和生成式AI、IT策略、客戶體驗、財務、網路安全、永續發展、供應鏈、購併以及企業轉型。Peers在拉丁美洲地區的影響力備受肯定，協助客戶實現營運現代化、提升決策水準並推動永續績效。 執行合夥人Pedro Ribeiro表示：「我們相信，真正意義上的轉型發生在資料、技術和人文洞察的交匯點。我們與客戶並肩努力，將挑戰轉化為成長機會。與Andersen Consulting合作能讓我們將這種模式擴大至全球，協助更多企業清晰、快速地因應複雜局面。」 Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Peers成功將大膽的策略與務實的執行相結合，這正是我們的客戶在瞬息萬變的市場中所需要的。他們在數位績效和AI驅動轉型方面的業績記錄與我們的全球平台相得益彰...

Andersen Consulting攜手BMA強化業務能力

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting透過與BMA簽署合作協議進一步擴大其永續發展和業務轉型服務能力。BMA是一家總部位於南非的公司，致力於提升製造業競爭力和包容性產業成長。 BMA成立於二十多年前，業務涵蓋從生產商到終端客戶的製造業全價值鏈，並與政府及發展機構合作，推動永續產業競爭力提升。透過聚焦特定產業的產業群集，該公司提供整合式服務，涵蓋產業政策與策略制定、價值鏈策略、製造業競爭力與精益顧問、脫碳以及中小企業發展等領域，從而協調各利害關係人，圍繞共同的優先事項和可擴充的長期解決方案開展工作。 BMA執行長Rob Stewart表示：「永續製造業不止於效率提升，更在於建構具有再生能力、韌性且與長期成長形成策略綜效的生態系統。我們合作的許多企業在向更永續的模式轉型過程中，都面臨著司法管轄、財務和監管方面的複雜性。與Andersen Consulting合作後，我們能夠協助客戶因應這些複雜性，利用Andersen的全球平台調動必要的資源和架構，從而加快轉型。」 Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsa...
Back to Newsroom