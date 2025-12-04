Andersen Consulting透過與Hilal Technology合作擴大業務布局

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Andersen Consulting與Hilal Technology簽署合作協議，以強化其在數位基礎設施、網路安全和AI領域的服務能力。

Hilal Technology業務遍及巴林、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國、阿曼和印度，提供涵蓋雲端運算、網路安全、企業AI和系統整合的全方位數位基礎設施服務和代管服務。其服務範圍包括雲端服務、安全與網路營運、企業資源規劃(ERP)和應用程式實施，以及生成式AI能力開發。該公司擁有超過250名專業人員，為金融服務、石油天然氣、物流和政府等多個產業提供支援。

Hilal Technology董事Roshan George表示：「轉型不止關乎系統，更關乎準備程度、信任和持續合作。我們很高興能與Andersen Consulting攜手合作，提供可擴充的解決方案，以跟上該地區數位變革的步伐。」

Andersen全球董事長兼執行長Mark L. Vorsatz表示：「Hilal Technology提供的解決方案與我們的全球平台相得益彰。其跨領域、注重執行的方法與我們協助客戶大規模實現現代化、加快成果交付，同時最大限度降低風險的承諾高度契合。」

Andersen Consulting是一家全球性的顧問機構，提供一系列全面的服務，涵蓋企業策略、業務、科技、AI轉型以及人力資本解決方案。Andersen Consulting與Andersen Global的多維服務模式相結合，在全球平台上提供世界一流的顧問、稅務、法律、估值、全球人員流動和顧問專業服務，在全球擁有超過44,000名專業人員，並透過其成員公司和合作公司在600多個地點設有分支機搆。Andersen Consulting Holdings LP是一家有限合夥企業，透過其在全球的成員公司和合作公司提供顧問解決方案。

免責聲明：本公告之原文版本乃官方授權版本。譯文僅供方便瞭解之用，煩請參照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。