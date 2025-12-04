-

Andersen Consulting étend sa présence grâce à un accord de collaboration passé avec Hilal Technology

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting a conclu un accord de collaboration avec Hilal Technology afin de renforcer ses capacités dans les domaines des infrastructures numériques, de la cybersécurité et de l’intelligence artificielle.

Présent à Bahreïn, en Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis, à Oman et en Inde, Hilal Technology propose une gamme complète d’infrastructures numériques et de services gérés dans les domaines du cloud computing, de la cybersécurité, de l’IA d’entreprise et de l’intégration de systèmes. Son offre comprend des services cloud, des opérations de sécurité et de réseau, la mise en œuvre de systèmes de gestion intégrée (PGI) et d’applications, ainsi que le développement de capacités d’IA générative. Avec une équipe de plus de 250 collaborateurs, le cabinet accompagne de nombreux secteurs, notamment les services financiers, le pétrole et le gaz, la logistique et les administrations publiques.

« La transformation ne concerne pas seulement les systèmes, c’est aussi une question de préparation, de confiance et de collaboration continue », a déclaré Roshan George, directeur de Hilal Technology. « Nous sommes ravis de collaborer avec Andersen Consulting pour fournir des solutions évolutives qui s’adaptent au rythme de la transformation numérique dans toute la région. »

« Hilal Technology propose des solutions qui viennent compléter notre plateforme mondiale », a confié pour sa part Mark L. Vorsatz, président mondial et directeur général d’Andersen. « Leur approche multidisciplinaire axée sur l’exécution correspond parfaitement à notre mission qui est d’aider nos clients à se moderniser à grande échelle et à accélérer leurs résultats tout en minimisant les risques. »

Andersen Consulting est une société de conseil internationale qui propose une gamme complète de services dans les domaines de la stratégie d’entreprise, des affaires, de la technologie et de la transformation basée sur l’intelligence artificielle, ainsi que des solutions en matière de ressources humaines. Présente dans plus de 600 sites par le biais de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs, Andersen Consulting s’intègre au modèle de service multidimensionnel d’Andersen Global, offrant une expertise de classe mondiale dans les domaines du conseil, de la fiscalité, du droit, de l’estimation et de la mobilité internationale, le tout via une plateforme mondiale comptant plus de 44 000 professionnels à travers le monde. Andersen Consulting Holdings LP est une société en commandite qui fournit des solutions de conseil par l’intermédiaire de ses cabinets membres et de ses cabinets collaborateurs basés dans le monde entier.

