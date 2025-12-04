Andersen Consulting amplia presença por meio de colaboração com a Hilal Technology

SAN FRANCISCO (EUA)--(BUSINESS WIRE)--A Andersen Consulting firmou um Acordo de Colaboração com a Hilal Technology para fortalecer suas capacidades em infraestrutura digital, segurança cibernética e IA.

Com presença no Bahrein, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Omã e Índia, a Hilal Technology oferece serviços completos de infraestrutura digital e serviços gerenciados em computação na nuvem, segurança cibernética, IA corporativa e integração de sistemas. Seu portfólio inclui serviços de nuvem, operações de segurança e rede, implementação de ERP e aplicações, além do desenvolvimento de capacidades de IA generativa. Com uma equipe de mais de 250 profissionais, a empresa atende uma grande variedade de setores, entre eles serviços financeiros, petróleo e gás, logística e governo.

“Transformação é mais do que sistemas. Trata-se de prontidão, confiança e colaboração contínua”, afirmou Roshan George, diretor da Hilal Technology. “Estamos entusiasmados em colaborar com a Andersen Consulting e oferecer soluções escaláveis que acompanhem o ritmo da evolução digital na região.”

“A Hilal Technology oferece soluções que complementam nossa plataforma internacional”, disse Mark L. Vorsatz, presidente global e CEO da Andersen. “A abordagem multidisciplinar e orientada à execução da empresa está totalmente alinhada com nosso compromisso de ajudar clientes a modernizar em escala e acelerar resultados com menor exposição a riscos.”

A Andersen Consulting é uma prática mundial de consultoria que oferece um conjunto abrangente de serviços em estratégia corporativa, negócios, tecnologia, transformação em IA e soluções de capital humano. A empresa integra o modelo de serviços multidimensional da Andersen Global, oferecendo consultoria, tributação, serviços jurídicos, avaliação de empresas, mobilidade global e expertise em consultoria em uma plataforma internacional com mais de 44 mil profissionais e presença em mais de 600 localidades por meio de suas firmas-membro e firmas colaboradoras. A Andersen Consulting Holdings LP é uma sociedade limitada que fornece soluções de consultoria por meio de suas firmas-membro e colaboradoras no mundo todo.

