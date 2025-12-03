-

Cencora verbetert wereldwijde farmaceutische logistieke diensten en koelketenmogelijkheden

Met de uitgebreide mogelijkheden in Europa en de Verenigde Staten verbetert het bedrijf de logistieke ondersteuning van derden aan farmaceutische bedrijven

CONSHOHOCKEN, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Cencora, een wereldwijd farmaceutisch bedrijf, heeft vandaag investeringen aangekondigd om zijn third-party logistics (3PL)-capaciteiten in de Verenigde Staten en Europa te verbeteren, zijn wereldwijde netwerk uit te breiden en de gespecialiseerde logistieke diensten die het aan farmaceutische bedrijven over de hele wereld kan leveren, te versterken.

Nu er steeds meer gespecialiseerde geneesmiddelen op de markt komen en de vraag naar uitgebreid beheer van de geneesmiddelenvoorziening blijft toenemen, breidt Cencora zijn wereldwijde 3PL-dienstenaanbod uit door:

  • Uitgebreide capaciteiten in belangrijke Europese markten: Cencora breidt zijn pan-Europese logistieke capaciteiten uit door de toevoeging van NextPharma Logistics, een logistieke dienstverlener in de gezondheidszorg die klanten bedient in Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

