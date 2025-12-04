エクソーラ、HPと連携しグローバルゲーム教育とイノベーションを推進

ロサンゼルス--(BUSINESS WIRE)--（ビジネスワイヤ） -- ゲーム開発者によるゲームローンチ、発展、収益化を支援するビデオゲームコマース分野のグローバル企業であるエクソーラは、世界のゲーム業界全体で教育、テクノロジー、起業家精神を結び付けるため、HPとの戦略的提携を行うことを発表しました。

今回の提携では、HPのGaming Garage学習プラットフォームとエクソーラのAcceleratorを統合し、意欲的なクリエイターが学び、構築し、独自のスタジオを立ち上げることができるエンドツーエンドのエコシステムを構築します。この統合は、グローバルなイノベーションの機会を創出する触媒として機能するとともに、ゲームに関する教育、インキュベーション、そして人材育成のための新たなモデルを大規模に導入します。

このプログラムには、サウジアラビア、アゼルバイジャン、アラブ首長国連邦で開始されるパイロットプログラムが含まれており、世界中で10万人以上の学生と若手クリエイターにアクセスすることを目指しています。世界中の開発者の成長と機会を促進するため、以下の4つの重点分野が設けられています。

統合学習フレームワーク HP Gaming Garageのゲーム デザイン、eスポーツ管理、プログラミング、生成AI、サイバー セキュリティの5つの認定コースと、Xsolla Acceleratorの実践的なメンターシップ、パブリッシング サポート、事業運営に関するトレーニングを組み合わせます。

エクソーラのグローバル・インダストリー・リレーションズ＆ファンディング担当シニアバイスプレジデントであるジャスティン・ベレンバウムは、「HPと当社の関係は単なる提携にとどまらず、次世代の開発者のための基盤構築に取り組みます。教育からインキュベーション、そして投資まで、この提携は開発者のキャリアのあらゆる段階を繋ぎ、世界中のクリエイターに新たな機会をもたらします」と述べています。

HPのディレクター兼教育事業戦略担当グローバルヘッドであるマヤンク・ディングラは、「エクソーラとの提携により、アクセスしやすく影響力のある学習機会を提供することで、未来のゲーミングエコシステムを構築するという共通の目標を達成することができます。HPのGaming Garage学習プラットフォームとエクソーラのAcceleratorおよびCurine Academyプログラムを統合することで、開発者としてのキャリアを目指す人々に包括的な学習方法を提供し、将来に向け準備を整え、アイデアを現実世界の成果へと変えるために必要となるリソースを提供します」と述べています。

この共同イニシアチブは、教育と業界のインフラを連携させることで、才能ある人材がゲームエコシステムに加わり活躍する方法を提供しつつ、学習と起業の間のギャップを埋め、創造性、革新性、起業家精神が世界中の開発者にとって手の届くものであることを示します。

エクソーラのグローバル戦略イニシアチブ＆パートナーシップ担当シニアバイスプレジデントであるライティス・ジョセフ・ジャンは、「今回のHPとの提携は、ゲームクリエイターを支援するためのグローバルインフラの構築に向けた力強い一歩となります。教育、テクノロジー、投資を結びつけることで、次の世代の人材を育成し、世界中で持続可能なスタジオや革新的なプロジェクトの創出を加速させます。両社は協力して、どこで生まれたかに関わらず、素晴らしいアイデアが確実に成長の機会を得られるよう努めていきます」と述べています。

Xsolla AcceleratorプログラムとHPによるイニシアチブについての詳細は、xsolla.pro/HPをご覧ください。

エクソーラについて

エクソーラは、ゲーム開発者がビデオゲーム業界における固有の課題を解決できるよう支援するための強力なツールとサービスを備えたグローバルなコマース企業です。インディーからAAAまで、企業はエクソーラと提携し、資金調達、配信、マーケティング、収益化を支援しています。ビデオゲームの未来を信じるという理念に基づき、エクソーラは機会を集約し、クリエイターに新たなリソースを継続的に提供するという使命を揺るぎなく遂行しています。本社をカリフォルニア州ロサンゼルスに置くエクソーラは、記録上の販売者（Merchant of Record）として事業を展開し、これまでに1,500社以上のゲーム開発者がより多くのプレイヤーにリーチし、世界中で事業を拡大するための支援を行ってきました。より多くの収益経路と成功の方法を通じて、開発者はゲーム制作を楽しむために必要なすべてを手にすることができます。

詳細は、xsolla.comをご覧ください。

