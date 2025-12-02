Eventbrite firma un accordo definitivo per essere acquisita da Bending Spoons per circa 500 milioni di dollari per accelerare la prossima fase di crescita di Eventbrite

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Eventbrite, Inc. (NYSE: EB), il principale mercato globale per le esperienze condivise, oggi ha annunciato la firma di un accordo definitivo per l'acquisizione da parte di Bending Spoons, in una transazione totalmente in contanti del valore di circa 500 milioni di dollari. L'acquisizione è soggetta alle consuete condizioni e autorizzazioni per la chiusura, comprese le approvazioni normative e l'approvazione degli azionisti di Eventbrite.

“Da vent'anni Eventbrite è all'avanguardia nell'economia delle esperienze, aiutando decine di milioni di persone a creare, scoprire e partecipare a eventi indimenticabili”, ha dichiarato Luca Ferrari, CEO e Cofondatore di Bending Spoons.

