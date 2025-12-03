CorriXR Therapeutics, InhaTarget Therapeutics et Merxin Ltd annoncent une collaboration stratégique pour le développement d'un traitement par inhalation contre le cancer du poumon

NEWARK, Delaware--(BUSINESS WIRE)--CorriXR Therapeutics, une société biothérapeutique axée sur l’oncologie qui met au point une technologie révolutionnaire de plateforme d’édition génique, InhaTarget Therapeutics, une société dédiée au développement précoce et à la validation clinique de traitements par inhalation innovants contre les maladies pulmonaires, et Merxin Ltd, un concepteur et fournisseur de dispositifs d’inhalation, sont entrés dans une collaboration stratégique pour développer une thérapie génétique par inhalation pionnière ciblant le cancer du poumon.

Le partenariat s’appuie sur la plateforme exclusive d’édition génique CRISPR de CorriXR ciblant NRF2, sur la plateforme exclusive de formulation et sur l'expérience éprouvée en développement de médicaments pulmonaires d’InhaTarget, ainsi que sur la technologie avancée des dispositifs d’inhalation de Merxin Ltd. Grâce à leur expertise combinée, les trois entreprises visent à créer une thérapie par inhalation adaptée aux patients qui offre un traitement ciblé directement aux tumeurs pulmonaires, maximisant l’efficacité, minimisant les effets secondaires systémiques et offrant un nouvel espoir aux patients confrontés à l’un des cancers les plus mortels au monde.

Approche thérapeutique innovante

La plateforme brevetée d’édition génique non virale de CorriXR désactive le facteur de transcription NRF2, un régulateur maître des réponses au stress cellulaire et un moteur connu de la résistance au traitement tumoral. Comme rapporté dans un article récent publié dans Molecular Therapy Oncology, les données précliniques dans les modèles de cancer du poumon ont démontré que la désactivation de NRF2 peut resensibiliser significativement la réponse tumorale à la chimiothérapie avec des effets hors cible minimes.

La collaboration vise à démontrer l’efficacité de l’administration du composé CorriXR par l’intermédiaire de la plateforme exclusive de formulation de lipides-nanoparticles (LNP) d’InhaTarget, qui permet l’encapsulation d’ingrédients actifs pour l’administration par inhalation. Merxin Ltd apportera sa technologie d'inhalateur personnalisée et brevetée pour l'administration de médicaments aux poumons. Les premières études seront menées en culture cellulaire et dans un modèle de carcinome pulmonaire chez la souris, avec des résultats attendus à la mi-2026.

Répondre aux besoins médicaux non satisfaits

Le cancer du poumon continue d'être l'une des principales causes de décès liés au cancer dans le monde. L'étude se concentrera sur le traitement du carcinome pulmonaire à cellules squameuses (LUSC), une forme courante et agressive de cancer du poumon non à petites cellules (NSCLC) qui comprend 25 à 30% des cas dans le monde. Avec plus de 380 000 nouveaux cas de LUSC diagnostiqués dans le monde chaque année et un taux de survie à cinq ans inférieur à 15%, le besoin de nouvelles thérapies est urgent. La chimiothérapie plus immunothérapie (IO) ou l'IO seule est la norme actuelle pour le traitement de première intention du LUSC, mais entraîne toujours généralement une progression après huit mois ou moins. De nombreux patients développent une résistance au traitement, laissant des options limitées au-delà de l'augmentation de la dose, ce qui augmente la toxicité et l'intolérance et aggrave généralement la qualité de vie.

Perspectives de leadership

Le Dr Eric B. Kmiec, fondateur et CEO de CorriXR Therapeutics, déclare : « Ce partenariat représente une avancée significative dans notre mission visant à exploiter la puissance de l’édition génituqe basée sur CRISPR au profit des patients atteints de cancer en ralentissant la croissance des tumeurs solides et en améliorant l’efficacité des traitements existants. Nous sommes enthousiasmés par le potentiel de cette collaboration pour cibler le cancer du poumon en utilisant une approche d’accouchement par inhalation non invasive, ce qui améliorerait considérablement la qualité de vie des patients ».

Le Dr Frédéric De Coninck, cofondateur et CEO d’InhaTarget Therapeutics, déclare : « La combinaison de notre plateforme LNP d’administration de médicaments pulmonaires avec la science révolutionnaire de CorriXR et la technologie des dispositifs de Merxin a le potentiel de remodeler le paysage du traitement du cancer du poumon. Nous sommes impatients de faire avancer les travaux sur cette nouvelle combinaison. »

Le Dr Philippe Rogueda, CBO et fondateur de Merxin Ltd., déclare : « Notre technologie d’inhalation avancée est conçue pour garantir une administration non invasive, précise et cohérente de nouveaux traitements. Nous sommes ravis de contribuer à cet effort vital et de contribuer à apporter des solutions innovantes aux patients atteints d’un cancer du poumon ».

A propos des entreprises

CorriXR Therapeutics, Inc.

CorriXR développe des médicaments génétiques pour transformer le traitement des tumeurs solides. La plateforme brevetée d’édition génique non virale de la société cible NRF2, un facteur de transcription contrôlant plus de 200 gènes qui façonnent un microenvironnement tumoral pro-oncogénique et entraînent une résistance au traitement. La perturbation de NRF2 resensibilise les cellules cancéreuses aux thérapies standard de soins et est développée en monothérapie et en combinaison avec la chimiothérapie, la radiothérapie ou l'immunothérapie. La plateforme de CorriXR a des applications potentielles dans plus de 30 types de carcinomes épidermoïdes en augmentant l’efficacité et l’efficience du traitement à des doses plus faibles, en élargissant l’éligibilité des patients et en réduisant la toxicité limitant le traitement, ce qui conduit finalement à une amélioration des résultats pour les patients. En savoir plus sur www.corrixr.com.

InhaTarget Therapeutics, SRL

InhaTarget se consacre au (co)développement de formulations innovantes et ciblées pour l'inhalation, y compris les poudres sèches pour inhalation et les formes liquides, afin d'améliorer le traitement des maladies respiratoires graves et/ou chroniques. La société se spécialise dans le développement précoce et la validation clinique, avec un accent initial sur le cancer du poumon. Pour plus d'informations, visitez www.inhatarget.com.

Merxin Ltd.

Merxin Ltd est l'un des principaux fournisseurs de technologie de dispositifs d'inhalation, offrant un portefeuille complet exclusif et breveté pour les thérapies par inhalation. Spécialisés dans les inhalateurs à poudre sèche multidose, les inhalateurs à poudre sèche en capsules et les inhalateurs à brouillard doux, les dispositifs de Merxin Ltd sont conçus pour offrir un large éventail de modalités thérapeutiques. La société développe et fournit des plateformes d'appareils, depuis l'évaluation jusqu'à l'approvisionnement commercial. Pour plus d'informations, visitez www.merxin.com.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.