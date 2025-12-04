Kioxia en Google werken samen om het gebruik van schone energie in Japan te stimuleren

YOKKAICHI, Japan--(BUSINESS WIRE)--Als onderdeel van zijn streven naar een duurzamere toekomst heeft Kioxia Corporation (“Kioxia”) vandaag een samenwerkingsinitiatief met Google LLC (“Google”) aangekondigd om het gebruik van schone elektriciteit uit een waterkrachtrenovatieproject in de Japanse regio Chubu te stimuleren. Dit project, dat eigendom is van de Chubu Electric Power-groep, zal naar verwachting de jaarlijkse productie van schone energie verhogen, bijdragen aan de decarbonisatie van het elektriciteitsnet en de inspanningen van beide bedrijven om klimaatneutraal te worden ondersteunen.

Kioxia, een toonaangevende leverancier van geheugenoplossingen, zal naar schatting jaarlijks 160 gigawattuur (GWh) aan elektriciteit afnemen van het waterkrachtproject (voldoende om ongeveer 40.000 Japanse huishoudens van stroom te voorzien).

