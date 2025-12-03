-

Cencora mejora sus servicios de logística farmacéutica y capacidades de cadena de frío

Esta mejora de capacidades en Europa y Estados Unidos permite que la empresa ofrezca un mayor soporte de logística de terceros a empresas farmacéuticas

CONSHOHOCKEN, Pa.--(BUSINESS WIRE)--Cencora, una empresa de soluciones farmacéuticas global, anunció hoy inversiones para mejorar sus capacidades de logística de terceros en los Estados Unidos y Europa con el objetivo de ampliar su red global y fortalecer los servicios de logística especializados que puede ofrecer a empresas farmacéuticas en todo el mundo.

En un contexto donde más farmacéuticas especializadas se lanzan al mercado y la demanda de gestión de suministro de fármacos integral sigue aumentando, Cencora está ampliando su oferta de servicios de logística de terceros global con las siguientes iniciativas:

  • Mejora de capacidades en mercados clave de Europa: Cencora está expandiendo sus capacidades de logística paneuropeas mediante la incorporación de NextPharma Logistics, un proveedor de logística del sector de salud que ofrece servicios en Alemania, Austria y Suiza.

