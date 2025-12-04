Andersen Consulting baut Präsenz durch Zusammenarbeit mit Hilal Technology aus

SAN FRANCISCO--(BUSINESS WIRE)--Andersen Consulting schließt einen Kooperationsvertrag mit Hilal Technology, um seine Kompetenzen in den Bereichen digitale Infrastruktur, Cybersicherheit und KI zu stärken.

Mit einer Präsenz in Bahrain, Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Oman sowie Indien bietet Hilal Technology ein umfassendes Portfolio digitaler Infrastruktur- und Managed-Services in den Bereichen Cloud-Computing, Cybersicherheit, Enterprise-KI sowie Systemintegration. Das Angebot umfasst Cloud-Services, Sicherheits- und Netzwerkbetrieb, ERP- und Anwendungseinführungen sowie die Entwicklung generativer KI-Fähigkeiten. Mit einem Team von mehr als 250 Fachkräften unterstützt das Unternehmen zahlreiche Branchen, darunter Finanzdienstleistungen, Öl und Gas, Logistik sowie Behörden.

„Transformation bedeutet mehr als Systeme, es geht um Bereitschaft, Vertrauen und kontinuierliche Zusammenarbeit“, sagte Roshan George, Direktor von Hilal Technology. „Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Andersen Consulting und darauf, skalierbare Lösungen bereitzustellen, die mit der Geschwindigkeit der digitalen Entwicklung in der Region Schritt halten.“

„Hilal Technology bietet Lösungen, die unsere globale Plattform ideal ergänzen“, sagte Mark L. Vorsatz, globaler Vorsitzender und Geschäftsführer von Andersen Consulting. „Ihr multidisziplinärer, umsetzungsorientierter Ansatz passt perfekt zu unserem Anspruch, Kunden dabei zu unterstützen, im großen Maßstab zu modernisieren, Ergebnisse zu beschleunigen und Risiken gleichzeitig zu minimieren.“

Andersen Consulting ist eine globale Beratungspraxis, die ein umfassendes Portfolio an Dienstleistungen bietet, von Unternehmensstrategie über Geschäfts-, Technologie- und KI-Transformationen bis hin zu Human-Capital-Strategien. Andersen Consulting ist in das multidimensionale Servicemodell von Andersen Global eingebunden und bietet weltweit erstklassige Beratungsdienstleistungen in den Bereichen Steuern, Recht, Bewertung, globale Mobilität sowie Fachberatung. Die globale Plattform umfasst mehr als 44.000 Fachkräfte an über 600 Standorten durch ihre Mitglieds- und Kooperationsfirmen. Andersen Consulting Holdings LP ist eine Kommanditgesellschaft, die ihre Beratungsleistungen über ihre Mitglieds- und Kooperationsunternehmen weltweit erbringt.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.